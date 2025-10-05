В США суд запретил Трампу развертывать Нацгвардию в Портленде

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Окружной судья Карин Иммергут еще 4 октября приняла временный запрет на развертывание федеральных сил в Портленде до момента дальнейшего рассмотрения дела, которое инициировали власти города и правительство штата.

Судья заявила, что небольшие протесты в Портленде не могут служить оправданием использования федеральных сил. А разрешение на их развертывание может повредить суверенитету штата.

"Страна имеет давнюю и фундаментальную традицию сопротивления чрезмерному вмешательству правительства, особенно в виде военного вмешательства в гражданские дела... эта историческая традиция сводится к простому тезису: это страна конституционного права, а не военного положения", - заявила она.

В свою очередь, администрация президента США уже подала апелляцию в 9-й окружной апелляционный суд США.