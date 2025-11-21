США стверджують, що за їхнім мирним планом обидві сторони "отримують більше, ніж віддають"

"Цей план був створений так, щоб відображати реалії ситуації… і знайти найкращий сценарій взаємного виграшу, коли обидві сторони отримують більше, ніж віддають", - сказала Левітт.

За її словами, в адміністрації президента Дональда Трампа вважають, що будь-яка угода має надавати "повноцінні безпекові гарантії та стримування для України, Європи та Росії, щоб забезпечити завершення цієї війни, на додачу для фінансових можливостей для відбудови України, а для Росії - повернення у глобальну економіку".

Речниця Білого дому зазначила, що це "буде перевагою для людей в обох країнах".