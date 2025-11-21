RU

США утверждают, что по их мирному плану обе стороны "получают больше, чем отдают"

Фото: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт (GettyImagеs)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки в своем новом мирном плане по завершению войны России против Украины пытались сделать так, чтобы обе стороны были "в выигрыше".

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

"Этот план был создан так, чтобы отражать реалии ситуации... и найти лучший сценарий взаимного выигрыша, когда обе стороны получают больше, чем отдают", - сказала Левитт.

По ее словам, в администрации президента Дональда Трампа считают, что любое соглашение должно предоставлять "полноценные гарантии безопасности и сдерживания для Украины, Европы и России, чтобы обеспечить завершение этой войны, в дополнение для финансовых возможностей для восстановления Украины, а для России - возвращение в глобальную экономику".

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что это "будет преимуществом для людей в обеих странах".

 

Мирный план США

Напомним, американские и российские чиновники разработали план по завершению войны в Украине, который состоит из 28 пунктов. Президент США Дональд Трамп одобрил его.

Вчера, 20 ноября, президент Украины Владимир Зеленский официально получил от США проект плана и в ближайшее время планирует обсудить его с Трампом.

Западные СМИ уже опубликовали полный текст мирного плана. США призывают Украину и Россию подписать его в ближайшее время.

В Белом доме признали, что план "непростой" для Украины, но сказал, что США считают, что война должна закончиться, и что если этого не произойдет, Украина, вероятно, потеряет еще больше территорий.

В то же время Европейский Союз разочарован подходом США к решению войны в Украине и "очень плохим мирным планом", который предусматривает уступки Киева.

Поэтому европейские лидеры разрабатывают собственный план по завершению войны в Украине, который должен быть более выгодным для Киева.

Подробнее о новом мирном плане США читайте в материале РБК-Украина.

