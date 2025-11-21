США утверждают, что по их мирному плану обе стороны "получают больше, чем отдают"

"Этот план был создан так, чтобы отражать реалии ситуации... и найти лучший сценарий взаимного выигрыша, когда обе стороны получают больше, чем отдают", - сказала Левитт.

По ее словам, в администрации президента Дональда Трампа считают, что любое соглашение должно предоставлять "полноценные гарантии безопасности и сдерживания для Украины, Европы и России, чтобы обеспечить завершение этой войны, в дополнение для финансовых возможностей для восстановления Украины, а для России - возвращение в глобальную экономику".

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что это "будет преимуществом для людей в обеих странах".