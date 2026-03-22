США стерли Иран с лица земли, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты стерли Иран с лица земли. Он утверждает, что Вашингтон добился целей раньше графиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, американский журналист и один из самых известных авторов по теме нацбезопасности США Дэвид Сангер - не прав в том, что Вашингтон не достиг целей в операции против Ирана.

Причем Дональд Трамп настолько похвалил себя достижениями, что говорит, что Иран хочет сделки, а он нет.

"Соединенные Штаты стерли Иран с лица земли, и все же их легковесный аналитик Дэвид Сангер утверждает, что я не достиг своих целей. Да, достиг, и на несколько недель раньше запланированного! Их руководство уничтожено, их флот и военно-воздушные силы разрушены, у них нет никакой обороны, и они хотят заключить сделку. Я - нет!", - пишет лидер США.

После Трамп в очередной раз заявил, что Вашингтон опережает график на несколько недель, а также раскритиковал The New York Times (где работает Дэвид Сангер) за "некомпетентное освещение выборов". Президент США утверждает, что это издание всегда ошибается.