США стерли Иран с лица земли, - Трамп

01:37 22.03.2026 Вс
Трамп утверждает, что не хочет сделки с Ираном
aimg Эдуард Ткач
США стерли Иран с лица земли, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты стерли Иран с лица земли. Он утверждает, что Вашингтон добился целей раньше графиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, американский журналист и один из самых известных авторов по теме нацбезопасности США Дэвид Сангер - не прав в том, что Вашингтон не достиг целей в операции против Ирана.

Причем Дональд Трамп настолько похвалил себя достижениями, что говорит, что Иран хочет сделки, а он нет.

"Соединенные Штаты стерли Иран с лица земли, и все же их легковесный аналитик Дэвид Сангер утверждает, что я не достиг своих целей. Да, достиг, и на несколько недель раньше запланированного! Их руководство уничтожено, их флот и военно-воздушные силы разрушены, у них нет никакой обороны, и они хотят заключить сделку. Я - нет!", - пишет лидер США.

После Трамп в очередной раз заявил, что Вашингтон опережает график на несколько недель, а также раскритиковал The New York Times (где работает Дэвид Сангер) за "некомпетентное освещение выборов". Президент США утверждает, что это издание всегда ошибается.

Трамп блефует о нежелании сделки с Ираном

Напомним, сутками Дональд Трамп заявил, что США рассматривают возможность сокращение военного присутствия на Ближнем Востоке, отметим, что Вашингтон фактически достиг поставленных целей.

Позже в СМИ появилась информация, что Трамп требует от арабских стран Персидского залива триллионы долларов. В частности, есть два варианта: заплатить 2,5 триллиона долларов для остановки войны, либо 5 триллионов за продолжение боевых действий.

Тем временем Axios информирует, что команда Трампа начала обсуждать, как могут выглядеть будущие мирные переговоры с Ираном. Сейчас Вашингтон пытается выяснить, с кем можно говорить и заключать сделки.

