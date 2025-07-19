США спочатку передаватимуть зброю країнам, які віддадуть свої запаси Україні, - WSJ

США надаватимуть пріоритет у зброї союзникам, які віддають свої запаси Україні. Це стосується, зокрема, систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами високопоставленого чиновника США, у міру того, як інші країни відправлятимуть Patriot зі своїх арсеналів до України, адміністрація президента США Трампа продовжить перерозподіляти заплановані майбутні поставки, надаючи пріоритет цим союзникам.

Троє американських посадовців розповіли виданню, що США поставили Німеччину попереду Швейцарії у питанні передачі з конвеєра систем Patriot. Це відкриє Берліну шлях до відправлення двох систем до України.

Як пише WSJ, обіцянка США швидко замінити німецькі Patriot - це перший випадок, коли Пентагон сприяє постачанню зброї в Україну, з того часу, як Трамп на початку цього місяця заявив, що він виступає за відправлення більшої кількості озброєнь.

Зазначається, що протягом наступного тижня США та їхні союзники, ймовірно, укладуть нові угоди про надання додаткових озброєнь.

У понеділок глава Пентагону Піт Гегсет проведе віртуальну зустріч із главами оборонних відомств інших країн НАТО, щоб обговорити допомогу Україні.