США сначала будут передавать оружие странам, которые отдадут свои запасы Украине, - WSJ
США будут предоставлять приоритет в оружии союзникам, которые отдают свои запасы Украине. Это касается, в частности, систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По словам высокопоставленного чиновника США, по мере того, как другие страны будут отправлять Patriot из своих арсеналов в Украину, администрация президента США Трампа продолжит перераспределять запланированные будущие поставки, отдавая приоритет этим союзникам.
Трое американских чиновников рассказали изданию, что США поставили Германию впереди Швейцарии в вопросе передачи с конвейера систем Patriot. Это откроет Берлину путь к отправке двух систем в Украину.
Как пишет WSJ, обещание США быстро заменить немецкие Patriot - это первый случай, когда Пентагон способствует поставке оружия в Украину, с тех пор, как Трамп в начале этого месяца заявил, что он выступает за отправку большего количества вооружений.
Отмечается, что в течение следующей недели США и их союзники, вероятно, заключат новые соглашения о предоставлении дополнительных вооружений.
В понедельник глава Пентагона Пит Хегсет проведет виртуальную встречу с главами оборонных ведомств других стран НАТО, чтобы обсудить помощь Украине.
Patriot для Украины
Американский президент Дональд Трамп недавно заявил, что США предоставят Украине системы противовоздушной обороны Patriot, однако финансирование поставок возьмет на себя Европа.
Напомним, 14 июля Трамп объявил о планах передать Украине 17 комплексов Patriot. Уже через несколько дней он сообщил, что первые ракеты для систем Patriot начали отгружать союзным государствам.
Канцлер Германии Фридрих Мерц уточнил, что поставка ПВО Украине состоится в течение ближайших недель. Сейчас между оборонными ведомствами Германии и США согласовываются последние детали.
По данным Bild, первая система Patriot для Украины за деньги Германии будет готова через 6-8 месяцев.
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