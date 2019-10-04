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США сомневаются, что КНДР запустила баллистическую ракету с подлодки

Новости » Политика    04.10.2019 - 12:17
США сомневаются, что КНДР запустила баллистическую ракету с подлодки
Фото: Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты (flickr.com/koreanet)

В Пентагоне считают, что Северная Корея запустила ракету не с подлодки, а с платформы в море

Американские военные не нашли доказательств запуска Северной Кореей новой баллистической ракеты с подводной лодки в Японском море. Об этом заявил представитель Пентагона, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В Пентагоне убеждены, что КНДР совершила тестовый пуск баллистической ракеты "малой либо средней дальности" с "платформы" в море, а не с подводной лодки.

Отмечается, что лишь несколько стран в мире способны запускать ракеты с ядерными боеголовками с подводных лодок. Такие ракеты сложнее обнаружить и уничтожить.

Напомним, 3 октября власти КНДР отчитались об успешном запуске с подводной лодки новейшей баллистической ракеты Pukguksong-3.

Совет Безопасности ООН проведет закрытое заседание из-за испытания Северной Кореей новой баллистической ракеты. Инициаторами проведения заседания были Британия, Франция и Германия.

РБК-Украина сообщало, что 2 октября КНДР провела пуск неопознанных снарядов в направлении Японского моря. В ответ японское правительство выразило решительный протест из-за запуска двух ракет, одна из которых упала в экономической зоне Японии.

Ранее, США и Северная Корея (КНДР) договорились о проведении переговоров на рабочем уровне. Переговоры, направленные на демонтаж ядерной и ракетной программ Северной Кореи, должны были состояться 5 октября.

Отметим, дипломатические усилия США, направленные на пресечение северокорейского ядерного кризиса, остались в тупике, поскольку второй саммит лидеров этих государств в Вьетнаме этого года завершился без какого-либо соглашения через ссору через экономические санкции США против Северной Кореи.

В последние месяцы Северная Корея провела серию испытаний ракет малой дальности и других вооружений, стремясь оказать давление на Вашингтон и увеличить свои рычаги влияния на будущие переговоры. Северокорейский лидер Ким Чен Ын потребовал, чтобы Трамп выдвинул взаимоприемлемые предложения по спасению дипломатии до конца декабря.

В свою очередь бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Северная Корея не откажется от ядерного оружия в нынешних условиях. По словам экс-советника Трампа, КНДР выгодно иметь ядерный арсенал.

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