Переговоры о денуклиаризации КНДР возобновятся через 2-3 недели, - корейская разведка

Фото: Ким Чен Ын и Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

По данным разведки, существует высокая вероятность очередной встречи лидеров США и КНДР

Южнокорейское шпионское агентство заявило законодателям на закрытом брифинге во вторник, 25 сентября, что переговоры по денуклиаризации Северной Кореи между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом, вероятно, возобновятся в течение двух-трех недель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что Ким Мин Ки, один из южнокорейских законодателей, на совместном брифинге властей США и Южной Кореи, процитировал шпионскую службу, заявив, что "существует высокая вероятность возобновления переговоров на рабочем уровне (между США и Северной Кореей, - ред) в течение двух-трех недель".

Он также сообщил, что еще один саммит Трампа-Кима может состояться в этом году, если две страны добьются прогресса в этих рабочих переговорах по ядерной проблеме.

Отметим, дипломатические усилия США, направленные на прекращение северокорейского ядерного кризиса, остались в тупике, поскольку второй саммит лидеров этих государств во Вьетнаме в феврале 2019 года завершился без какого-либо соглашения из-за ссоры через экономические санкций США против Северной Кореи.

В последние месяцы Северная Корея провела серию испытаний ракет малой дальности и других вооружений, явно стремясь оказать давление на Вашингтон и увеличить свои рычаги влияния на будущие переговоры. Северокорейский лидер Ким Чен Ын потребовал, чтобы Трамп выдвинул взаимоприемлемые предложения по спасению дипломатии к концу декабря.

Трамп преуменьшил значение недавних запусков оружия в Северной Корее и сказал, что он поддерживает хорошие отношения с Кимом.

Напомним, в понедельник на саммите ООН Трамп сказал, что еще одна встреча с Ким Чен Ыном "может произойти в ближайшее время".

Несмотря на это, 16 сентября Трамп заявил, что пока не готов к визиту в КНДР по приглашению Ким Чен Ына. Он отметил, что стороны не готовы к организации такого визита.

Ранее КНДР запустила еще две ракеты в Японское море. Ракетные пуски были проведены немедленно после того, как КНДР заявила о намерении возобновить переговоры с США о будущем своей ядерной программы.