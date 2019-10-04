США сумніваються, що КНДР запустила балістичну ракету з підводного човна

Фото: Кім Чен Ин спостерігає за запуском ракети (flickr.com/koreanet)

У Пентагоні вважають, що Північна Корея запустила ракету не з підводного човна, а з платформи в морі

Американські військові не знайшли доказів запуску Північною Кореєю нової балістичної ракети з підводного човна в Японському морі. Про це заявив представник Пентагону, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

У Пентагоні переконані, що КНДР здійснила тестовий пуск балістичної ракети "малої або середньої дальності" з "платформи" у морі, а не з підводного човна.

Зазначається, що лише кілька країн у світі здатні запускати ракети з ядерними боєголовками з підводних човнів. Такі ракети складніше виявити і знищити.

Нагадаємо, 3 жовтня влада КНДР відзвітувала про успішний запуск з підводного човна новітньої балістичної ракети Pukguksong-3.

Рада Безпеки ООН проведе закрите засідання через випробування Північною Кореєю нової балістичної ракети. Ініціаторами проведення засідання були Британія, Франція та Німеччина.

Також РБК-Україна повідомляло, що 2 жовтня КНДР провела пуск невпізнаних снарядів в напрямку Японського моря. У відповідь японський уряд висловив рішучий протест через запуск двох ракет, одна з яких впала в економічній зоні Японії.

Раніше, США і Північна Корея (КНДР) домовилися про проведення переговорів на робочому рівні. Переговори, спрямовані на демонтаж ядерної і ракетної програм Північної Кореї, мали відбутися 5 жовтня.

Зазначимо, дипломатичні зусилля США, спрямовані на припинення північнокорейської ядерної кризи, залишилися в глухому куті, оскільки другий саміт лідерів цих держав у В'єтнамі цього року завершився без будь-якої угоди через сварку через економічні санкції США проти Північної Кореї.

В останні місяці Північна Корея провела серію випробувань ракет малої дальності та інших озброєнь, прагнучи чинити тиск на Вашингтон і збільшити свої важелі впливу на майбутні переговори. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин зажадав, щоб Трамп висунув взаємоприйнятні пропозиції щодо порятунку дипломатії до кінця грудня.

У свою чергу колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Північна Корея не відмовиться від ядерної зброї в нинішніх умовах. За словами екс-радника Трампа, КНДР вигідно мати ядерний арсенал.