В КНДР сообщили о запуске с подлодки баллистической ракеты

Иллюстративное ото: Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты (flickr.com/koreanet)

Тестирование ракеты прошло успешно и не навредило соседним странам, сообщили в КНДР

Власти Северной Кореи (КНДР) отчитались об успешном запуске с подводной лодки новейшей баллистической ракеты Pukguksong-3. Об этом передает государственное информагентство ЦТАК.

Запуск происходил на восточном побережье страны утром 3 октября. По данным СМИ, проведенные испытания подтвердили тактические характеристики новой ракеты. При этом, по их словам, угрозы безопасности соседних стран не было.

На испытаниях присутствовали руководящие члены Трудовой партии Кореи. Поздравления участникам испытаний направил лично лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Отметим, что Pukguksong-3 является третьей версией баллистической ракеты, которую КНДР впервые испытала в 2016 году. Уже на следующий год вторая версия ракеты пролетела около 500 километров и упала в Японском море. Совбез ООН осудил действия КНДР.

Напомним, утром в среду, 2 октября, КНДР провела пуск неопознанных снарядов в направлении Японского моря. В ответ японское правительство выразило решительный протест из-за запуска двух ракет, одна из которых упала в экономической зоне Японии.