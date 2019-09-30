Северная Корея не откажется от ядерного оружия, - Болтон

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

По словам экс-советника Трампа, КНДР выгодно иметь ядерный арсенал

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Северная Корея не откажется от ядерного оружия в нынешних условиях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Болтона, Корея приняла решение не отказываться от ядерного оружия, и отсутствие реальных действий играет ей на пользу.

"Северная Корея не приняла стратегического решения отказаться от ядерного оружия. Я думаю, все наоборот. Стратегическое решение Ким Чен Ына - сделать все возможное, чтобы он смог сохранить ядерный потенциал. Время работает против тех, кто выступает против распространения ядерного оружия, и является преимуществом для таких стран, как Северная Корея и Иран", - сообщил Болтон.

Ранее РБК-Украина сообщало, что советник МИД Северной Кореи усомнился в том, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться. До этого сообщалось, что переговоры между лидерами США и Северной Кореи по сокращению количества ядерного (денуклеаризации) оружия могут пройти через 2-3 недели.

Напомним, Дональд Трамп уволил Джона Болтона с должности советника по нацбезопасности 10 сентября. Тогда Трамп критически высказался об усилиях Болтона в отношении денуклеаризации Северной Кореи.