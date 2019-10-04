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Совбез ООН проведет закрытое заседание из-за испытаний ракет КНДР

Новости » В мире    04.10.2019 - 10:48
Совбез ООН проведет закрытое заседание из-за испытаний ракет КНДР
Иллюстративное фото: Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты (flickr.com/koreanet)

Встреча должна состояться в Стокгольме

Совет Безопасности ООН проведет закрытое заседание из-за испытания Северной Кореей новой баллистической ракеты. Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что инициаторами проведения заседания были Британия, Франция и Германия. Встреча должна состояться в Стокгольме. Европейские государства настаивают на том, чтобы ООН продолжила оказывать давление на Северную Корею. Европейцы заявляют, что ракетное испытание - это нарушение резолюций ООН.

Как известно, 2 октября Северная Корея провела испытания баллистической ракеты в Японском море. Запуск был осуществлен с подводной лодки. Позже КНДР подтвердила эту информацию, заверив, что соседним странам ничего не угрожало.

Напомним, РБК-Украина сообщало, США и Северная Корея договорились о проведении переговоров на рабочем уровне. Переговоры направленные на демонтаж ядерной и ракетной программы Северной Кореи, должны пройти 5 октября.

Отметим, дипломатические усилия, направленные на прекращение севернокорейского ядерного кризиса оказались в тупике, поскольку второй саммит лидеров этих государств во Вьетнаме этого года завершился без какого-либо соглашения через ссору из-за экономических санкций США против Северной Кореи.

В последние месяцы Северная Корея провела серию испытаний ракет малой дальности и других вооружений, стремясь оказать давление на Вашингтон и увеличить свои рычаги влияния на будущие переговоры. Северокорейский лидер Ким Чен Ын потребовал, чтобы Трамп выдвинул взаимоприемлемые предложения по спасению дипломатии до конца декабря.

В свою очередь бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Северная Корея не откажется от ядерного оружия в нынешних условиях. По словам экс-советника Трампа, КНДР выгодно иметь ядерный арсенал.

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