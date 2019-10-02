КНДР снова запустила снаряды в Японском море

Иллюстративное фото: Ким Чен Ын (kcna)

Неопознанные снаряды были выпущены утром 2 октября из города Вонсан

Северная Корея (КНДР) утром в среду, 2 октября, провела пуск неопознанных снарядов в направлении Восточно-Китайского моря. Об этом сообщили военные Южной Кореи, передает агентство Yonhap.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи (JCS) подтвердили, что снаряды были запущены утром, 2 октября, из города Вонсан.

"Наши военные следят за ситуацией в случае дополнительных запусков и поддерживают боеготовность", - заявили в JCS.

Напомним, Соединенные Штаты и Северная Корея договорились о проведении переговоров на рабочем уровне. Согласно заявлению вице-министра иностранных дел КНДР Чхо Сон Хуэя, переговоры между странами должны пройти 5 октября.

США и Северная Корея договорились о предварительном контакте 4 октября, после чего начнутся рабочие переговоры.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Северная Корея не откажется от ядерного оружия в нынешних условиях. По словам Болтона, Корея приняла решение не отказываться от ядерного оружия, и отсутствие реальных действий играет ей на пользу.