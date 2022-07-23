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США следят за выполнением Россией зерновой сделки и призывают Китай высвободить запасы

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Вашингтон, Суббота 23 июля 2022 01:19
США следят за выполнением Россией зерновой сделки и призывают Китай высвободить запасы Фото: США следят за выполнением Россией зерновой сделки (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты заявили в пятницу, что привлекут Россию к ответственности за невыполнение заключенной при посредничестве ООН сделки по возобновлению экспорта украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон надеется, что сделка "поможет смягчить кризис, вызванный Россией".

"Мы будем внимательно следить за тем, чтобы Россия действительно ее выполнила", - заявила она.

Соединенные Штаты также хотят, чтобы Китай помог в борьбе с глобальным продовольственным кризисом, заявил журналистам глава Управления по координации санкций Госдепартамента США Джеймс О'Брайен.

"Мы хотели бы, чтобы она действовала как великая держава и давала больше зерна бедным людям во всем мире. Китай был очень активным покупателем зерна. Пекин накапливает зерно, в то время, когда сотни миллионов людей вступают в катастрофическую фазу продовольственного кризиса", - заявил представитель Госдепа.

Напомним, вчера в Стамбуле было подписано соглашение о "зерновом коридоре".

Генсек ООН заявил, что для мониторинга за экспортом будет создан координационный центр.

При этом, по данным ООН, первые поставки украинского зерна могут начаться уже в эту субботу.

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