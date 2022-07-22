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Генсек ООН объявил о создании координационного центра по экспорту украинского зерна

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Стамбул, Пятница 22 июля 2022 17:29
Генсек ООН объявил о создании координационного центра по экспорту украинского зерна Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании совместного координационного центра по вывозу зерна из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсек во время брифинга.

Отмечается, что центр будет мониторить процесс экспорта украинского зерна.

Гутерриш подтвердил, что соглашение предусматривает вывоз украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного.

Напомним, что сегодня в Стамбуле подписали соглашение по созданию "зернового коридора" в Черном море.

Ранее в Офисе президента раскрыли детали договора.

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