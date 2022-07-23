США стежать за виконанням Росією зернової угоди і закликають Китай вивільнити запаси

Сполучені Штати заявили в п'ятницю, що притягнуть Росію до відповідальності за невиконання укладеної за посередництва ООН угоди з відновлення експорту українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Вашингтон сподівається, що угода "допоможе пом'якшити кризу, викликану Росією".

"Ми будемо уважно стежити за тим, щоб Росія дійсно її виконала", - заявила вона.

Сполучені Штати також хочуть, щоб Китай допоміг у боротьбі з глобальною продовольчою кризою, заявив журналістам глава Управління з координації санкцій Держдепартаменту США Джеймс О'Брайен.

"Ми хотіли б, щоб вона діяла як велика держава і давала більше зерна бідним людям у всьому світі. Китай був дуже активним покупцем зерна. Пекін накопичує зерно, в той час, коли сотні мільйонів людей вступають в катастрофічну фазу продовольчої кризи", - заявив представник Держдепу.

Нагадаємо, вчора в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий Коридор".

Генсек ООН заявив, що для моніторингу за експортом буде створено координаційний центр.

При цьому, за даними ООН, перші постачання українського зерна можуть розпочатися вже цієї суботи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.