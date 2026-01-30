ua en ru
США отменяют сертификацию всех канадских самолетов: Трамп пригрозил 50% пошлинами

Пятница 30 января 2026 04:20
США отменяют сертификацию всех канадских самолетов: Трамп пригрозил 50% пошлинами Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон аннулировал сертификацию всех канадских самолетов. Он пригрозил ввести пошлины, если Оттава не пересмотрит отказ в сертификации американских бизнес-джетов Gulfstream.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в соцсети Truth Social.

Он пишет, что по причине того, что Канада "неправомерно, незаконно и упорно" отказывается сертифицировать реактивные самолеты Gulfstream 500, 600, 700 и 800 - "одни из величайших и самых технологически совершенных" в мире, США применяют ответные меры.

"Мы отменяем сертификацию самолетов Bombardier Global Express и всех самолетов, произведенных в Канаде, до тех пор, пока Gulfstream, великая американская компания, не получил полную сертификацию, как это должно было быть сделано много лет назад", - пишет Трамп.

Лидер США добавил, что Канада фактически запрещает продажу продукции Gulfstream в стране путем этого же процесса сертификации. В случае, если ситуация так и не решится, на канадские самолеты будут наложены пошлины.

"Если по какой-либо причине эта ситуация не будет немедленно исправлена, я буду взимать с Канады 50% таможенный сбор со всех самолетов, продаваемых в Соединенные Штаты Америки", - резюмировал Трамп.

Тем временем Bloomberg пишет, что пока неясно, насколько серьезную угрозу представляет заявление Трампа для канадских самолетов, которые уже находятся в эксплуатации у американских авиакомпаний.

В частности, региональные самолеты серии CRJ компании Bombardier широко используется американскими перевозчиками. По данным American Airlines Group, в 2025 году в региональном флоте компании насчитывалось около 200 самолетов CRJ.

Кроме того, к концу 2024 года региональные партнеры Delta Air Lines эксплуатировали более 150 самолетов CRJ.

Как пишет Bloomberg, эти действия Трампа являются последним этапом эскалации торговой напряженности с одним из крупнейших торговых партнеров США, включая недавнюю угрозу ввести 100% пошлину на канадские товары, если страна заключит торговое соглашение с Китаем.

Позже премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава не намерена заключить соглашение о свободной торговле с Китаем.

К слову, помимо торговых отношений с Китаем, Трамп раскритиковал Канаду за ее позицию по оборонным инициативам в Арктическом регионе.

