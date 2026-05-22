В США одобрили возможную продажу Украине оборудования и услуг для ЗРК HAWK
Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу Украине оборудования для зенитно-ракетного комплекса HAWK. Ориентировочная стоимость пакета составляет 108,1 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт американского Госдепа.
Согласно анонсу, Кабмин Украины запросил:
- закупку сборных мачтовых прицепов;
- капитальный ремонт и техническое обслуживание;
- запасные части, расходные материалы и комплектующие, а также услуги по ремонту и возврату;
- инженерно-техническую поддержку со стороны правительства США и подрядчиков;
- и другие связанные элементы логистической и программной поддержки ЗРК FrankenSAM HAWK.
Главным подрядчиком в этом проекте станет компания Sierra Nevada Corporation.
"Предлагаемая продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, которая является силой, обеспечивающей политическую и экономическую стабильность в Европе", - заявили в Госдепе.
Также там добавили, что продажа улучшит возможности Украины по противодействию текущим и будущим угрозам, отметив, что украинская сторона "без проблем интегрирует эти товары и услуги у свои вооруженные силы".
Что еще известно
Напомним, в феврале Госдеп США тоже одобрил потенциальную продажу военного оборудования для Украины на 185 млн долларов. В пресс-релизе было сказано, что Кабмин запрашивал закупку оборудования для поставляемых армией США транспортных средств и систем вооружения.
Также мы писали, что в том же месяце постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон будет предоставлять Киеву наступательное орудие до тех пока не будет подписано мирное соглашение.