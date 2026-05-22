В США одобрили возможную продажу Украине оборудования и услуг для ЗРК HAWK

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт американского Госдепа.

Согласно анонсу, Кабмин Украины запросил:

закупку сборных мачтовых прицепов;

капитальный ремонт и техническое обслуживание;

запасные части, расходные материалы и комплектующие, а также услуги по ремонту и возврату;

инженерно-техническую поддержку со стороны правительства США и подрядчиков;

и другие связанные элементы логистической и программной поддержки ЗРК FrankenSAM HAWK.

Главным подрядчиком в этом проекте станет компания Sierra Nevada Corporation.

"Предлагаемая продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, которая является силой, обеспечивающей политическую и экономическую стабильность в Европе", - заявили в Госдепе.

Также там добавили, что продажа улучшит возможности Украины по противодействию текущим и будущим угрозам, отметив, что украинская сторона "без проблем интегрирует эти товары и услуги у свои вооруженные силы".