Война в Украине

В США одобрили возможную продажу Украине оборудования и услуг для ЗРК HAWK

06:45 22.05.2026 Пт
Что запрашивал Кабмин Украины у США?
Эдуард Ткач
В США одобрили возможную продажу Украине оборудования и услуг для ЗРК HAWK
Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу Украине оборудования для зенитно-ракетного комплекса HAWK. Ориентировочная стоимость пакета составляет 108,1 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт американского Госдепа.

Согласно анонсу, Кабмин Украины запросил:

  • закупку сборных мачтовых прицепов;
  • капитальный ремонт и техническое обслуживание;
  • запасные части, расходные материалы и комплектующие, а также услуги по ремонту и возврату;
  • инженерно-техническую поддержку со стороны правительства США и подрядчиков;
  • и другие связанные элементы логистической и программной поддержки ЗРК FrankenSAM HAWK.

Главным подрядчиком в этом проекте станет компания Sierra Nevada Corporation.

"Предлагаемая продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, которая является силой, обеспечивающей политическую и экономическую стабильность в Европе", - заявили в Госдепе.

Также там добавили, что продажа улучшит возможности Украины по противодействию текущим и будущим угрозам, отметив, что украинская сторона "без проблем интегрирует эти товары и услуги у свои вооруженные силы".

Что еще известно

Напомним, в феврале Госдеп США тоже одобрил потенциальную продажу военного оборудования для Украины на 185 млн долларов. В пресс-релизе было сказано, что Кабмин запрашивал закупку оборудования для поставляемых армией США транспортных средств и систем вооружения.

Также мы писали, что в том же месяце постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон будет предоставлять Киеву наступательное орудие до тех пока не будет подписано мирное соглашение.

