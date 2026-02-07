ua en ru
У США схвалили можливий продаж Україні запчастин для військової техніки на 185 млн доларів

Субота 07 лютого 2026 01:04
У США схвалили можливий продаж Україні запчастин для військової техніки на 185 млн доларів Фото: Кабмін України запросив закупівлю запасних частин класу ІХ (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Держдепартамент США схвалив потенційний продаж військового обладнання для України на 185 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони США.

У пресрелізі зазначено, що Кабмін запросив закупівлю запасних частин класу ІХ для підтримки транспортних засобів і систем озброєння, що поставляються армією США, а також інших пов'язаних елементів логістики та підтримки програм.

Орієнтування вартість пакета становить 185 млн доларів.

"Продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей і цілей нацбезпеки США шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є силою, що сприяє політичній стабільності та економічній програмі в Європі", - йдеться в публікації.

Продаж американської зброї для України

Нагадаємо, що після повернення Дональда Трампа на пост президента США, Сполучені Штати фактично перестали фінансувати продаж зброї для України.

Водночас Вашингтон спільно з НАТО запустили програму PURL, за якою купівлю американської зброї для Києва фінансують європейські країни. До цієї ініціативиприєдналися вже понад 20 держав.

До слова, кілька тижнів тому голова Місії України при НАТО Альона Гетьманчук заявила, що у 2026 році наша країна потребує американської зброї на 15 млрд доларів у рамках PURL. Зокрема, потрібні засоби ППО, насамперед Patriot і NASAMS.

Також додамо, що наприкінці грудня Трамп підписав закон про національне забезпечення оборони на 2026 рік у розмірі 901 млрд доларів. З них 800 млн передбачено Україні - по 400 млн доларів протягом 2026 і 2027 років.

