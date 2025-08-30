США схвалили можливе постачання Україні послуг зв'язку Starlink та обладнання для Patriot

Держдепартамент США ухвалив рішення про ймовірний продаж Україні послуг та обладнання для супутникового зв'язку Starlink і систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США (DSCA).

Як зазначили в Пентагоні, Кабінет міністрів України звернувся з проханням придбати продовження послуг супутникового зв’язку для своїх терміналів Starlink.

До переліку послуг, зокрема, будуть включені інженерні, технічні та логістичні послуги підтримки від уряду США та підрядника, а також інші пов’язані елементи логістики і програмної підтримки.

Загальна орієнтовна вартість послуг становить 150 млн доларів.

Основним підрядником у межах цієї угоди буде компанія Starlink Services.

На цей час уряду США не відомо про жодні компенсаційні угоди, запропоновані у зв’язку з цим потенційним продажем. Будь-які компенсаційні домовленості визначатимуться під час переговорів між покупцем і підрядником.

Підтримка систем Patriot

Крім того, Держдепартамент ухвалив рішення про щодо продажу Україні послуг з обслуговування систем протиповітряної оборони Patriot та пов’язаного обладнання на орієнтовну суму 179,1 млн доларів.

До проєкту послуг увійдуть:

секретні та несекретні запчастини;

програмне забезпечення і його оновлення;

комплекти модифікацій;

випробувальне обладнання;

засоби зв’язку;

інтеграційні послуги;

ремонт і повернення обладнання;

зберігання;

інструменти й оснащення;

програми Field Surveillance та International Engineering Services;

технічна допомога представників уряду США та підрядників;

навчання, інженерна й логістична підтримка;

технічна документація;

інші елементи логістичного та програмного забезпечення.

Основними підрядниками за угодою визначені RTX Corporation та Lockheed Martin.

У DSCA зазначили, що продаж обладнання та послуг за обидвома зазначеними угодами, підтримає зовнішньополітичні та національні інтереси безпеки США, зміцнивши безпеку країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного розвитку в Європі.

Крім того, продаж послуг і обладнання посилить можливості України в протидії як поточним, так і майбутнім загрозам, дозволить ефективніше виконувати завдання самооборони та регіональної безпеки та зміцнить потенціал української протиповітряної оборони.

Очікується, що Збройні Сили України зможуть безперешкодно інтегрувати надане обладнання і послуги у власну структуру. Угоди не вплинуть на військовий баланс сил у регіоні.

Агентство оборонного співробітництва і безпеки передало Конгресу необхідне повідомлення про сертифікацію за обома зазначеними вище угодами.