США одобрили возможную поставку Украине услуг связи Starlink и оборудования для Patriot
Госдепартамент США принял решение о продаже Украине услуг и оборудования для спутниковой связи Starlink и систем противовоздушной обороны Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Управления военного сотрудничества Министерства обороны США (DSCA).
Как отметили в Пентагоне, Кабинет министров Украины обратился с просьбой приобрести продление услуг спутниковой связи для своих терминалов Starlink.
В перечень услуг, в частности, будут включены инженерные, технические и логистические услуги поддержки от правительства США и подрядчика, а также другие связанные элементы логистики и программной поддержки.
Общая ориентировочная стоимость услуг составляет 150 млн долларов.
Основным подрядчиком в рамках этого соглашения будет компания Starlink Services.
В настоящее время правительству США не известно ни о каких компенсационных соглашениях, предложенных в связи с этой потенциальной продажей. Любые компенсационные договоренности будут определяться во время переговоров между покупателем и подрядчиком.
Поддержка систем Patriot
Кроме того, Госдепартамент принял решение о продаже Украине услуг по обслуживанию систем противовоздушной обороны Patriot и связанного оборудования на ориентировочную сумму 179,1 млн долларов.
В проект услуг войдут:
- секретные и несекретные запчасти;
- программное обеспечение и его обновление;
- комплекты модификаций;
- испытательное оборудование;
- средства связи;
- интеграционные услуги;
- ремонт и возврат оборудования;
- хранение;
- инструменты и оснащение;
- программы Field Surveillance и International Engineering Services;
- техническая помощь представителей правительства США и подрядчиков;
- обучение, инженерная и логистическая поддержка;
- техническая документация;
- другие элементы логистического и программного обеспечения.
Основными подрядчиками по соглашению определены RTX Corporation и Lockheed Martin.
В DSCA отметили, что продажа оборудования и услуг по обоим указанным соглашениям, поддержит внешнеполитические и национальные интересы безопасности США, укрепив безопасность страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического развития в Европе.
Кроме того, продажа услуг и оборудования усилит возможности Украины в противодействии как текущим, так и будущим угрозам, позволит эффективнее выполнять задачи самообороны и региональной безопасности и укрепит потенциал украинской противовоздушной обороны.
Ожидается, что Вооруженные Силы Украины смогут беспрепятственно интегрировать предоставленное оборудование и услуги в собственную структуру. Соглашения не повлияют на военный баланс сил в регионе.
Агентство оборонного сотрудничества и безопасности передало Конгрессу необходимое уведомление о сертификации по обоим указанным выше соглашениям.
Военная помощь для Украины
Напомним, в четверг, 28 августа, США одобрили пакет военной помощи Украине на 825 млн долларов. В него вошли более 3 тысяч ракет с расширенной дальностью действия ERAM и столько же GPS/INS модулей.
Недавно Германия согласилась профинансировать пакет американского оружия для Украины на 500 млн долларов в рамках инициативы НАТО PURL.
По данным СМИ, Воздушные силы ВСУ могли получить еще одну батарею немецкой системы ПВО Iris-T SLM.