США одобрили возможную поставку Украине услуг связи Starlink и оборудования для Patriot

Госдепартамент США принял решение о продаже Украине услуг и оборудования для спутниковой связи Starlink и систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Управления военного сотрудничества Министерства обороны США (DSCA).

Как отметили в Пентагоне, Кабинет министров Украины обратился с просьбой приобрести продление услуг спутниковой связи для своих терминалов Starlink.

В перечень услуг, в частности, будут включены инженерные, технические и логистические услуги поддержки от правительства США и подрядчика, а также другие связанные элементы логистики и программной поддержки.

Общая ориентировочная стоимость услуг составляет 150 млн долларов.

Основным подрядчиком в рамках этого соглашения будет компания Starlink Services.

В настоящее время правительству США не известно ни о каких компенсационных соглашениях, предложенных в связи с этой потенциальной продажей. Любые компенсационные договоренности будут определяться во время переговоров между покупателем и подрядчиком.

Поддержка систем Patriot

Кроме того, Госдепартамент принял решение о продаже Украине услуг по обслуживанию систем противовоздушной обороны Patriot и связанного оборудования на ориентировочную сумму 179,1 млн долларов.

В проект услуг войдут:

секретные и несекретные запчасти;

программное обеспечение и его обновление;

комплекты модификаций;

испытательное оборудование;

средства связи;

интеграционные услуги;

ремонт и возврат оборудования;

хранение;

инструменты и оснащение;

программы Field Surveillance и International Engineering Services;

техническая помощь представителей правительства США и подрядчиков;

обучение, инженерная и логистическая поддержка;

техническая документация;

другие элементы логистического и программного обеспечения.

Основными подрядчиками по соглашению определены RTX Corporation и Lockheed Martin.

В DSCA отметили, что продажа оборудования и услуг по обоим указанным соглашениям, поддержит внешнеполитические и национальные интересы безопасности США, укрепив безопасность страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического развития в Европе.

Кроме того, продажа услуг и оборудования усилит возможности Украины в противодействии как текущим, так и будущим угрозам, позволит эффективнее выполнять задачи самообороны и региональной безопасности и укрепит потенциал украинской противовоздушной обороны.

Ожидается, что Вооруженные Силы Украины смогут беспрепятственно интегрировать предоставленное оборудование и услуги в собственную структуру. Соглашения не повлияют на военный баланс сил в регионе.

Агентство оборонного сотрудничества и безопасности передало Конгрессу необходимое уведомление о сертификации по обоим указанным выше соглашениям.