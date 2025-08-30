ua en ru
США одобрили возможную поставку Украине услуг связи Starlink и оборудования для Patriot

Суббота 30 августа 2025 02:45
Фото: зенитный ракетный комплекс MIM-104 Patriot (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Госдепартамент США принял решение о продаже Украине услуг и оборудования для спутниковой связи Starlink и систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Управления военного сотрудничества Министерства обороны США (DSCA).

Как отметили в Пентагоне, Кабинет министров Украины обратился с просьбой приобрести продление услуг спутниковой связи для своих терминалов Starlink.

В перечень услуг, в частности, будут включены инженерные, технические и логистические услуги поддержки от правительства США и подрядчика, а также другие связанные элементы логистики и программной поддержки.

Общая ориентировочная стоимость услуг составляет 150 млн долларов.

Основным подрядчиком в рамках этого соглашения будет компания Starlink Services.

В настоящее время правительству США не известно ни о каких компенсационных соглашениях, предложенных в связи с этой потенциальной продажей. Любые компенсационные договоренности будут определяться во время переговоров между покупателем и подрядчиком.

Поддержка систем Patriot

Кроме того, Госдепартамент принял решение о продаже Украине услуг по обслуживанию систем противовоздушной обороны Patriot и связанного оборудования на ориентировочную сумму 179,1 млн долларов.

В проект услуг войдут:

  • секретные и несекретные запчасти;
  • программное обеспечение и его обновление;
  • комплекты модификаций;
  • испытательное оборудование;
  • средства связи;
  • интеграционные услуги;
  • ремонт и возврат оборудования;
  • хранение;
  • инструменты и оснащение;
  • программы Field Surveillance и International Engineering Services;
  • техническая помощь представителей правительства США и подрядчиков;
  • обучение, инженерная и логистическая поддержка;
  • техническая документация;
  • другие элементы логистического и программного обеспечения.

Основными подрядчиками по соглашению определены RTX Corporation и Lockheed Martin.

В DSCA отметили, что продажа оборудования и услуг по обоим указанным соглашениям, поддержит внешнеполитические и национальные интересы безопасности США, укрепив безопасность страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического развития в Европе.

Кроме того, продажа услуг и оборудования усилит возможности Украины в противодействии как текущим, так и будущим угрозам, позволит эффективнее выполнять задачи самообороны и региональной безопасности и укрепит потенциал украинской противовоздушной обороны.

Ожидается, что Вооруженные Силы Украины смогут беспрепятственно интегрировать предоставленное оборудование и услуги в собственную структуру. Соглашения не повлияют на военный баланс сил в регионе.

Агентство оборонного сотрудничества и безопасности передало Конгрессу необходимое уведомление о сертификации по обоим указанным выше соглашениям.

Военная помощь для Украины

Напомним, в четверг, 28 августа, США одобрили пакет военной помощи Украине на 825 млн долларов. В него вошли более 3 тысяч ракет с расширенной дальностью действия ERAM и столько же GPS/INS модулей.

Недавно Германия согласилась профинансировать пакет американского оружия для Украины на 500 млн долларов в рамках инициативы НАТО PURL.

По данным СМИ, Воздушные силы ВСУ могли получить еще одну батарею немецкой системы ПВО Iris-T SLM.

