Німеччина виділить 500 млн доларів на постачання американської зброї Україні
Німеччина профінансує пакет американської зброї для України на 500 млн доларів в рамках ініціативи НАТО PURL.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Німеччина оголосила, що фінансуватиме третій великий пакет військового обладнання та боєприпасів для України в рамках нової програми НАТО.
Нідерланди та група скандинавських країн - Данія, Норвегія, Швеція - вже пообіцяли фінансувати перші два пакети, кожен з яких також коштує близько 500 млн доларів.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав цей крок.
"Я високо оцінюю те, що Німеччина знову активізувала свої дії. Ця поставка допоможе Україні захистити себе від російської агресії", - зазначив він.
Рютте зазначив, що Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, і сьогоднішнє оголошення ще раз підкреслює її відданість справі допомоги українському народу в захисті його свободи та суверенітету".
Нова ініціатива США і НАТО
Нагадаємо, США і НАТО запустили новий механізм надання Україні військової допомоги через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
Ініціатива передбачає, що всю американську зброю, яку отримає Україна, оплачуватимуть країни Європи.
Зокрема, нещодавно стало відомо, що Україна отримає американську зброю на 500 млн євро. Поставки профінансують Нідерланди.
Також Швеція, Данія та Норвегія разом профінансують закупівлю оборонного обладнання США для України на суму 500 млн доларів.
Окрім того, Латвія також готова приєднатися до нової ініціативи НАТО щодо фінансування американської зброї для України.