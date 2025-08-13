Німеччина виділить 500 млн доларів на постачання американської зброї Україні

Німеччина профінансує пакет американської зброї для України на 500 млн доларів в рамках ініціативи НАТО PURL.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Німеччина оголосила, що фінансуватиме третій великий пакет військового обладнання та боєприпасів для України в рамках нової програми НАТО.

Нідерланди та група скандинавських країн - Данія, Норвегія, Швеція - вже пообіцяли фінансувати перші два пакети, кожен з яких також коштує близько 500 млн доларів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав цей крок.

"Я високо оцінюю те, що Німеччина знову активізувала свої дії. Ця поставка допоможе Україні захистити себе від російської агресії", - зазначив він.

Рютте зазначив, що Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, і сьогоднішнє оголошення ще раз підкреслює її відданість справі допомоги українському народу в захисті його свободи та суверенітету".