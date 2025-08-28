ua en ru
США схвалили продаж Україні авіабоєприпасів на 825 млн доларів: що ще увійшло в пакет

Четвер 28 серпня 2025 23:55
США схвалили продаж Україні авіабоєприпасів на 825 млн доларів: що ще увійшло в пакет Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Держдеп США схвалив продаж Україні чергвоого пакету військової допомоги. Його вартість становить близько 825 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.

У Держдепі повідомили, що Україна висловива бажання придбати до 3 350 ракет з розширеною дальністю дії (ERAM - ред.) та та стільки ж GPS/INS модулів.

Загальна вартість оцінюється в 825 мільйонів доларів.

До пакету допомги також входять:

  • контейнери для ракет;
  • пілони для підвішування;
  • комплектуючі та допоміжне обладнання;
  • запасні частини, витратні матеріали та аксесуари;
  • послуги з ремонту та повернення;
  • програмне забезпечення для озброєння та допоміжне обладнання;
  • апаратне забезпечення системи планування місій;
  • постачання та підтримка секретного програмного забезпечення;
  • секретні та несекретні публікації та технічна документація;
  • навчання персоналу та навчальне обладнання;
  • транспортна підтримка;
  • дослідження та опитування;
  • інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників;
  • інші пов'язані елементи логістичної та програмної підтримки.

"Ця пропозиція щодо продажу сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - зауважили у Держдепі.

У Штатах вважають, що новий пакет допомоги покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам шляхом подальшого оснащення її для виконання завдань самооборони та регіональної безпеки. Окрім цього у Держдепі вважаютЬ, що Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої збройні сили.

Україна використає для цієї покупки фінансування від Данії, Нідерландів та Норвегії, а також зовнішнє військове фінансування від Сполучених Штатів.

Що відомо про ракети ERAM

SM-6 ERAM (Extended Range Active Missile) - американська зенітна керована ракета з сімейства Standard Missile (SM), яка є складовою системи протиповітряної та протиракетної оборони Aegis.

Її головна перевага - універсальність: ракета здатна знищувати не лише літаки й крилаті ракети, а й балістичні цілі на завершальному етапі польоту та навіть надводні кораблі. Завдяки поєднанню активної радіолокаційної головки самонаведення і цілевказання від корабельного радара SM-6 ефективно працює на великих відстанях та високих швидкостях.

Дальність дії SM-6 перевищує 240 км, а швидкість сягає до Mach 3,5, що дозволяє перехоплювати навіть швидкісні загрози. Ракета перебуває на озброєнні ВМС США з 2013 року та за цей час неодноразово модернізувалася, підвищивши ефективність проти гіперзвукової зброї.

Запускається SM-6 з універсальних пускових установок Mk 41 VLS, які розгортаються на крейсерах та есмінцях класу Aegis. Завдяки багатофункціональності її називають "ракетою три-в-одному" - зенітною, протиракетною та протикорабельною одночасно.

Зупинення військової допомоги США для України

На початку липня кілька західних медіа повідомили, що Сполучені Штати призупинили постачання Україні високоточних ракет і боєприпасів до системи ППО Patriot. В адміністрації президента Дональда Трампа пояснили, що таке рішення ухвалили для перегляду наявних запасів озброєння, оскільки їх обсяги суттєво зменшилися.

За даними ЗМІ, "пауза" начебто була викликана дефіцитом ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot. Остаточну вказівку припинити надання зброї Україні, за даними ЗМІ, надав міністр оборони Піт Гегсет. Він не повідомив про це Конгрес і Трампа.

Після телефонної розмови з президентом Зеленським, Трамп заявив про збільшення поставок американської зброї для захисту України від атак РФ.

23 липня Держдеп та Пентагон погодили продаж Україні двох пакетів військової допомоги загальною сумою в 322 мільйони доларів.

