Україна могла отримати ще одну батарею Iris-T, - ЗМІ

П'ятниця 29 серпня 2025 21:14
Україна могла отримати ще одну батарею Iris-T, - ЗМІ Ілюстративне фото: Україна могла отримати систему Iris-T (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина могла передати Україні додаткову батарею Iris-T SLM. Це вже восьма така система в українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на German Aid to Ukraine.

Неназвані джерела German Aid to Ukraine повідомили, що поставки нової системи Iris-T SLM в Україну відбулися два тижні тому. При цьому українських захисників за кілька тижнів навчили управлінню системою минулого місяця.

За сприятливих умов кожна батарея здатна захищати територію площею до 40 квадратних кілометрів і вражати цілі на висоті до 20 кілометрів, демонструючи високу ефективність проти дронів, крилатих ракет, ворожих літаків та інших об'єктів.

У стандартний комплект батареї входять три пускові установки IRIS-T SLM, радар повітряного спостереження і виявлення цілей TRML-4D, тактичний командний пункт, автомобіль для перезарядки, транспорт для запчастин і мобільна майстерня.

Крім того, Україна отримала дві додаткові пускові установки IRIS-T SLS, які мають меншу зону дії та нижчу вартість виробництва і закупівлі, що робить їх особливо підходящими для ураження дронів та інших подібних цілей.

За інформацією German Aid to Ukraine, на сьогоднішній день німецький уряд вже передав дві з чотирьох обіцяних на 2025 рік систем, проте сумнівно, що дві, що залишилися, вдасться поставити до кінця року.

Модернізація Iris-T

Нагадаємо, раніше портал Defense Express писав, що системи Iris-T SLM планують модернізувати. Зокрема, вони зможуть збивати балістичні та навіть гіперзвукові ракети.

Для такої модернізації інженери планують використовувати штучний інтелект.

