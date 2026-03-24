США ищут нового лидера Ирана: Politico назвало главного кандидата
Администрация президента США рассматривает спикера парламента Ирана Мохаммад Багера Галибафа как потенциального партнера для переговоров и, возможно, даже нового лидера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам источников издания, одной из ключевых фигур, которую в Белом доме рассматривают для будущих переговоров, стал 64-летний спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.
Несмотря на напряженную риторику со стороны Галибафа, который ранее делал жесткие заявления в адрес США, в Вашингтоне его рассматривают как прагматичного политика, с которым можно вести дела.
Собеседники издания отметили, что никаких решений по Галибафу еще не принято. В администрации президента, добавили они, хотят провести "стресс-тестирование нескольких кандидатов".
Для Дональда Трампа ключевым приоритетом остается экономическая стабильность.
В частности, администрация США воздерживается от атак на стратегически важные объекты, например остров Харг, который является основным центром экспорта иранской нефти.
Цель - найти компромисс с будущим иранским руководством, которое предложило бы стабильные поставки энергоресурсов в обмен на возможность сохранить внутренний политический контроль.
В этом списке кандидатов, по словам источников издания, нет сына последнего шаха Ирана Резы Пехлеви.
Белый дом, как рассказали собеседники Politico, рассматривает для Ирана "венесуэльский сценарий", по которому к власти приходит политик, пользующийся поддержкой в стране и одновременно лояльный к Соединенным Штатам. Администрация Трампа не считает, что Пехлеви будет иметь какую-то легитимность в Иране.
"Галибаф - квинтэссенция инсайдера: амбициозный и прагматичный, но одновременно фундаментально преданный сохранению исламистского порядка в Иране. Это делает его маловероятным кандидатом, который предложит Вашингтону какие-то существенные уступки", - рассказал старший аналитик по вопросам Ирана в Международной кризисной группе.
Что известно о Галибафе
Мохаммадбагер Галибаф служил в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) во время ирано-иракской войны.
В 1999 году он был назначен начальником полиции Ирана. С 2005 по 2017 год он занимал должность мэра Тегерана. С 2020 года он занимает должность председателя Меджлиса, однопалатного парламента Ирана.
По данным СМИ, Галибаф участвовал в переговорах с Соединенными Штатами, после которых Дональд Трамп объявил о решении отложить удары по иранским электростанциям на пять дней. Иран отрицает сам факт переговоров.
Соглашение с Ираном
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран ведут переговоры о прекращении войны и уже имеют "важные пункты согласия".
По его словам, иранская сторона заинтересована в заключении договоренностей. Он сказал, что Тегеран "очень хочет заключить соглашение" и это может произойти в течение пяти дней или раньше.
Кроме того, Трамп сообщил, что отдал приказ американским военным приостановить удары по объектам на территории Ирана.
В то же время, по данным агентства Reuters, США ведут переговоры со спикером парламента Ирана Мохаммадбагером Галибафом.
Сам Галибаф, комментируя эти сообщения, отрицает факт каких-либо контактов с Вашингтоном и подчеркнул, что продолжает поддерживать верховного лидера Ирана.