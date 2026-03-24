США ищут нового лидера Ирана: Politico назвало главного кандидата

Администрация президента США рассматривает спикера парламента Ирана Мохаммад Багера Галибафа как потенциального партнера для переговоров и, возможно, даже нового лидера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По словам источников издания, одной из ключевых фигур, которую в Белом доме рассматривают для будущих переговоров, стал 64-летний спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Несмотря на напряженную риторику со стороны Галибафа, который ранее делал жесткие заявления в адрес США, в Вашингтоне его рассматривают как прагматичного политика, с которым можно вести дела.

Собеседники издания отметили, что никаких решений по Галибафу еще не принято. В администрации президента, добавили они, хотят провести "стресс-тестирование нескольких кандидатов".

Для Дональда Трампа ключевым приоритетом остается экономическая стабильность.

В частности, администрация США воздерживается от атак на стратегически важные объекты, например остров Харг, который является основным центром экспорта иранской нефти.

Цель - найти компромисс с будущим иранским руководством, которое предложило бы стабильные поставки энергоресурсов в обмен на возможность сохранить внутренний политический контроль.

В этом списке кандидатов, по словам источников издания, нет сына последнего шаха Ирана Резы Пехлеви.

Белый дом, как рассказали собеседники Politico, рассматривает для Ирана "венесуэльский сценарий", по которому к власти приходит политик, пользующийся поддержкой в стране и одновременно лояльный к Соединенным Штатам. Администрация Трампа не считает, что Пехлеви будет иметь какую-то легитимность в Иране.

"Галибаф - квинтэссенция инсайдера: амбициозный и прагматичный, но одновременно фундаментально преданный сохранению исламистского порядка в Иране. Это делает его маловероятным кандидатом, который предложит Вашингтону какие-то существенные уступки", - рассказал старший аналитик по вопросам Ирана в Международной кризисной группе.