В США шторми й торнадо забрали життя шести людей, ще десятки поранені
Щонайменше шестеро людей загинули внаслідок того, як торнадо й сильні шторми накрили штат Теннессі Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Переважно стихія зачепила південні райони штату. Внаслідок неї багато будинків були зруйновані, а близько 60 тисяч людей залишились без світла.
На оприлюднених в інтернеті відео можна побачити перевернуті автомобілі й вирвані з корінням дерева.
This is insane, prayers up for Nashville, Tennessee as a massive tornado has caused a massive explosion.. pic.twitter.com/VWK4G9fEai— Matt Couch (@RealMattCouch) December 10, 2023
Наразі відомо про щонайменше шістьох загиблих людей:
- троє людей загинули в північному передмісті Нешвілла, столиці штату;
- ще двоє й дитина загинули в місті Кларксвілл, приблизно за 80 км на північний захід від Нешвілла.
NOW: Tornado damage in Hendersonville, Tennessee pic.twitter.com/S5HrzMloOD— Farguss Media (@fargussmedia) December 10, 2023
Десятки людей отримали поранення.
Мер Кларксвілла Джо Піттс оголосив про надзвичайний стан, а також комендантську годину.
More damage coming out of Hendersonville, Tennessee.— Nationwide Weather (@HFullyun) December 10, 2023
(Video credits: @TeamBoltWX)#tnwx #wxtwitter #tornado pic.twitter.com/nYqotGUOyY
"Це жахливі новини, і наші серця розбиті в думках про тих, хто втратив близьких. Місто готове допомогти їм у важку хвилину", - заявив Піттс.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як в липні торнадо пронісся передмістям канадської Оттави, внаслідок чого було зафіксовано пошкодження щонайменше у 125 будинках.
Також внаслідок повені у південно-східній частині штату Пенсільванія, влітку поточного року, загинули 5 людей, 2 дітей оголосили зниклими безвісти.
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