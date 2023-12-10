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В США шторми й торнадо забрали життя шести людей, ще десятки поранені

Неділя 10 грудня 2023 08:25
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В США шторми й торнадо забрали життя шести людей, ще десятки поранені Фото: в США шторми й торнадо забрали життя шести людей, ще десятки поранені (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Щонайменше шестеро людей загинули внаслідок того, як торнадо й сильні шторми накрили штат Теннессі Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Переважно стихія зачепила південні райони штату. Внаслідок неї багато будинків були зруйновані, а близько 60 тисяч людей залишились без світла.

На оприлюднених в інтернеті відео можна побачити перевернуті автомобілі й вирвані з корінням дерева.

Наразі відомо про щонайменше шістьох загиблих людей:

  • троє людей загинули в північному передмісті Нешвілла, столиці штату;
  • ще двоє й дитина загинули в місті Кларксвілл, приблизно за 80 км на північний захід від Нешвілла.

Десятки людей отримали поранення.

Мер Кларксвілла Джо Піттс оголосив про надзвичайний стан, а також комендантську годину.

"Це жахливі новини, і наші серця розбиті в думках про тих, хто втратив близьких. Місто готове допомогти їм у важку хвилину", - заявив Піттс.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як в липні торнадо пронісся передмістям канадської Оттави, внаслідок чого було зафіксовано пошкодження щонайменше у 125 будинках.

Також внаслідок повені у південно-східній частині штату Пенсільванія, влітку поточного року, загинули 5 людей, 2 дітей оголосили зниклими безвісти.

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