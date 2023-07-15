ua ru
Сб, 15 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Канаді торнадо пошкодило близько 125 будинків

Новость на русском →
Субота 15 липня 2023 06:47
У Канаді торнадо пошкодило близько 125 будинків Фото: наслідки торнадо в передмісті Оттави в Канаді (Nicole Williams/cbc.ca)
Автор: Володимир Костирін

У Канаді в передмісті Оттави пронісся торнадо, і внаслідок розгулу стихії було зафіксовано пошкодження щонайменше у 125 будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CBC News.

Жителів кількох районів столиці Канади було знеструмлено. За словами заступника начальника поліції Оттави Стіва Белла, торнадо повалив гідростовп, внаслідок чого близько 1600 будинків залишилися без електрики. Працівники ліквідували наслідки та відновлювали подачу світла.

За даними парамедиків, щонайменше одна людина отримала травми, які розцінюються як легені.

Потужні вихори вітру зривали дахи з будинків, черепицю, розбивали вікна та валили дерева, повідомила генеральний менеджер аварійно-рятувальних служб Оттави Кім Айотте.

Міська влада попередила про можливість перекриття доріг через дерева, що впали, і електричні проводи.

Точну швидкість вітру поки не встановлено. Група дослідників із проекту "Північні торнадо" прибули на місце для оцінки збитків від урагану.

У Канаді торнадо пошкодило близько 125 будинків

Торнадо в районі Оттави у Канаді (фото: twitter.com/westernuNTP)

Торнадо у Північній Америці

Цієї весни в США в штаті Міссурі сталося торнадо, яке забрало життя щонайменше 5 людей. При цьому на початку квітня внаслідок сильного шторму, що викликав торнадо в південних штатах США, загинуло 32 особи.

За даними Національної метеорологічної служби США, пориви вітру були силою понад 100 кілометрів на годину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада
NEWS
Залужний про удари по території РФ: Це нам вирішувати, як вбивати ворога
Залужний про удари по території РФ: Це нам вирішувати, як вбивати ворога
DAILY
Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України