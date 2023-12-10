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В США штормы и торнадо унесли жизни шести человек, еще десятки ранены

Воскресенье 10 декабря 2023 08:25
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В США штормы и торнадо унесли жизни шести человек, еще десятки ранены Фото: в США штормы и торнадо унесли жизни шести человек, еще десятки ранены (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

По меньшей мере, шесть человек погибли в результате того, как торнадо и сильные штормы накрыли штат Теннесси Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Преимущественно стихия задела южные районы штата. В результате нее многие дома были разрушены, а около 60 тысяч человек остались без света.

На обнародованных в интернете видео можно увидеть перевернутые автомобили и вырванные с корнями деревья.

Известно о по меньшей мере шести погибших людях:

  • три человека погибли в северном пригороде Нэшвилла, столицы штата;
  • еще двое и ребенок погибли в городе Кларксвилл, примерно в 80 км к северо-западу от Нэшвилла.

Десятки человек получили ранения.

Мэр Кларксвилла Джо Питтс объявил о чрезвычайном положении, а также комендантском часе.

"Это ужасные новости, и наши сердца разбиты в мыслях о тех, кто потерял близких. Город готов помочь им в трудную минуту", - заявил Питтс.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как в июле торнадо пронесся по пригородам канадской Оттавы, в результате чего было зафиксировано повреждения по меньшей мере в 125 домах.

Также в результате наводнения в юго-восточной части штата Пенсильвания, летом текущего года, погибли 5 человек, 2 детей объявили пропавшими без вести.

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