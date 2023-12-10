В США штормы и торнадо унесли жизни шести человек, еще десятки ранены
По меньшей мере, шесть человек погибли в результате того, как торнадо и сильные штормы накрыли штат Теннесси Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Преимущественно стихия задела южные районы штата. В результате нее многие дома были разрушены, а около 60 тысяч человек остались без света.
На обнародованных в интернете видео можно увидеть перевернутые автомобили и вырванные с корнями деревья.
Это insane, бойцов вверх Нашвилле, Tennessee как massive tornado has caused a massive explosion.. pic.twitter.com/VWK4G9fEai — Matt Couch (@RealMattCouch) December 10, 2023
Известно о по меньшей мере шести погибших людях:
- три человека погибли в северном пригороде Нэшвилла, столицы штата;
- еще двое и ребенок погибли в городе Кларксвилл, примерно в 80 км к северо-западу от Нэшвилла.
NOW: Tornado damage в Хендерсонвилле, Теннесси pic.twitter.com/S5HrzMloOD — Farguss Media (@fargussmedia) December 10, 2023
Десятки человек получили ранения.
Мэр Кларксвилла Джо Питтс объявил о чрезвычайном положении, а также комендантском часе.
Большой убийца выходит из Hendersonville, Tennessee.
(Video credits: @TeamBoltWX ) #tnwx #wxtwitter #tornado pic.twitter.com/n— Nationwide Weather (@HFullyun) December 10, 2023
"Это ужасные новости, и наши сердца разбиты в мыслях о тех, кто потерял близких. Город готов помочь им в трудную минуту", - заявил Питтс.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как в июле торнадо пронесся по пригородам канадской Оттавы, в результате чего было зафиксировано повреждения по меньшей мере в 125 домах.
Также в результате наводнения в юго-восточной части штата Пенсильвания, летом текущего года, погибли 5 человек, 2 детей объявили пропавшими без вести.
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