Повінь у США забрала життя щонайменше 5 людей, 2 дітей зниклі безвісти
Південно-східна частина штату Пенсільванія постраждала від сильних дощів, які призвели до повені. Затопило дороги, місцеві вимушені покинути свої домівки. Загинули 5 людей, 2 дітей оголосили зниклими безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Начальник пожежної служби Тім Брюер розповів, що Пенсільванія зіткнулася з п’ятьма смертями внаслідок повені. Також, рятувальники розшукують 2-річну дівчинку та її 9-місячного братика. Вони зникли, коли на регіон обрушився сильний шторм.
"Наше зобов’язання знайти двох дітей буде непохитним", - заявив Брюер.
Національна метеорологічна служба опублікувала попередження про раптові повені та торнадо для деяких районів Коннектикуту, західного Массачусетсу, Вермонта та Нью-Гемпшира. Попередження про торнадо було оголошено на території вздовж кордону штату Массачусетс і Нью-Гемпшир.
Повінь в Каліфорнії
На початку року в Сполучених Штатах через масштабні повені евакуювали ціле місто Монтесіто, розташоване за 140 кілометрів від Лос-Анджелеса. У населеному пункті мешкають близько 9 тисяч осіб.
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