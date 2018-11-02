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США сделают исключение для Турции в санкциях против Ирана

Новости » Политика    02.11.2018 - 20:46
Фото: Фатих Денмез (witter.com/yeniakit)
Фото: Фатих Денмез (witter.com/yeniakit)

По словам министр энергетики и природных ресурсов Турции, его страна высоко ценит позитивное заявление госсекретаря США Майк Помпео

США пообещали Турции сделать для нее исключение из иранских нефтяных санкций. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Hurriyet daily news.

"Мы получили информацию, что Турция - среди стран, для которых будет действовать исключение, однако мы еще не знаем деталей", - сказал министр.

По его словам, Турция высоко ценит позитивное заявление госсекретаря США Майка Помпео.

Напомним, что в пятницу, 2 ноября, Министерство финансов США сняло санкции с главы Министерства внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и главы Минюста Абдулхамида Гюля. В свою очередь Анкара объявила об отмене ограничений в отношении двух членов американского правительства.

Ранее сообщалось, что США восстановят все санкции против Ирана с 5 ноября. Также государственный секретарь США Майк Помпео и глава Минфина США Стивен Мнучин сделали официальное заявление, согласно которому Штаты позволят восьми странам покупать нефть у Ирана без риска санкций.

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Новости Украины СанкцииИранСоединенные Штаты АмерикиТурция
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