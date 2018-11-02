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США зроблять виняток для Туреччини у санкціях проти Ірану

Новини » Політика    02.11.2018 - 20:46
Фото: Фатіх Денмез (witter.com/yeniakit)
Фото: Фатіх Денмез (witter.com/yeniakit)

За словами міністр енергетики і природних ресурсів Туреччини, його країна високо цінує позитивну заяву держсекретаря США Майка Помпео

США пообіцяли Туреччині зробити для неї виняток з іранських нафтових санкцій. Про це заявив міністр енергетики і природних ресурсів Туреччини Фатіх Денмез повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Hurriyet daily news.

"Ми отримали інформацію, що Туреччина - серед країн, для яких діятиме виключення, однак ми ще не знаємо деталей", - сказав міністр.

За його словами, Туреччина високо цінує позитивну заяву держсекретаря США Майка Помпео.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 2 листопада, Міністерство фінансів США зняло санкції з глави Міністерства внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу і глави Мін'юсту Абдулхаміда Гюля. У свою чергу Анкара оголосила про скасування обмежень стосовно двох членів американського уряду.

Раніше повідомлялось, що США відновлять усі санкції проти Ірану з 5 листопада. Також державний секретар США Майк Помпео і глава Мінфіну США Стівен Мнучін зробили офіційну заяву, згідно з якою Штати дозволять восьми країнам купувати нафту в Ірану без ризику санкцій.

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