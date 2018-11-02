США возобновят все санкции против Ирана с 5 ноября, - Помпео

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Будут восстановлены санкции, которые были отменены после подписания иранской ядерной сделки

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео и глава Министерства финансов США Стивен Мнучин официально объявили в пятницу о возобновлении всех санкций против Ирана с 5 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство АР.

В частности, будут восстановлены санкции, которые были отменены после подписания иранской ядерной сделки.

"Администрация Трампа объявляет о повторном введении всех санкций США против Ирана, которые были отменены в рамках ядерной сделки 2015 года", - отмечает агентство.

Так, ограничения охватывают судоходные, финансовые и энергетические отрасли Ирана. Это уже вторая волна ограничений, введенных США после того, как президент Дональд Трамп заявил о выходе американской стороны из иранской ядерной сделки в мае.

Восстановление санкций должно вступить в силу в понедельник, 5 ноября. Указано, что санкции накладывают рестрикции на другие страны по закупке иранской нефти и нефтепродуктов.

В Вашингтоне подчеркнули, что санкции против Ирана будут оставаться в силе, пока Тегеран не выполнит требования, включающие прекращение поддержки терроризма, военного участия в Сирии, а также полное свертывание ракетной и ядерной программ.

Напомним, Помпео и Мнучин официально заявили, что Штаты позволят восьми странам покупать нефть у Ирана без риска санкций. Госсекретарь США подчеркнул, что вместо этого страны должны будут продемонстрировать "существенное сокращение" поставок сырой нефти из этой страны.

Так, полный список стран Госдеп обнародует в понедельник. По словам Помпео, США уже добились сокращения экспорта иранской нефти в 1 млн баррелей даже без восстановления "энергетических" санкций.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Ирана Хассан Рухани заявил, что его страна не боится новых американских санкций.