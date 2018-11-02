США и Турция объявили о взаимной отмене санкций

Иллюстративное фото (GettyImage)

Минфин США снял санкции с главы МВД Турции Сулеймана Сойлу и главы Минюста Абдулхамида Гюля

Министерство финансов США сняло санкции с главы Министерства внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и главы Минюста Абдулхамида Гюля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое агентство "Анадолу".

В свою очередь Анкара объявила об отмене ограничений в отношении двух членов американского правительства.

"Санкции в отношении министра юстиции США Джеффа Сешнса и министра внутренней безопасности Кирстена Нильсена отменены в качестве ответного шага на решение Минфина США", - сообщил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой.

Напомним, в начале августа сообщалось, что Министерство финансов США ввело санкции против двух турецких министров - главы МВД Сулеймана Сойлу и руководителя Минюста Абдулхамита Гюля - из-за их роли в преследовании американского пастора Эндрю Брансона. Турция ввела санкции в отношении членов американского правительства в качестве "зеркального шага" на решение Минфина США.

12 октября суд в Турции освободил американского пастора Эндрю Брансона и разрешил ему выехать из страны. 13 октября пастор прибыл в Соединенные Штаты Америки.

Отметим, что вчера президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Сирии.