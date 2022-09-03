США не вважають за необхідне вводити візові обмеження для всіх росіян, - Кірбі

США не вважають за необхідне обмежувати у візах всіх росіян як покарання за вторгнення в Україну. Санкції мають стосуватися конкретних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова координатора зі стратегічних комунікацій в Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі в інтерв'ю телеканалу "Дождь" .

Він вважає, що не потрібно перетворювати санкційний візовий режим у війну з усім російським народом.

"Ми ввели візові обмеження для окремих росіян. Ми вважаємо, що це інструмент, який допомагає притягати до відповідальності прихильників режиму. Ми вважаємо, що це не потрібно перетворювати на війну з усім російським народом. Не російський народ тут потрібно звинувачувати", - заявив Кірбі.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн ЄС домовилися про призупинення спрощеного візового режиму з РФ на тлі війни проти України.

ЄС не досяг єдиної думки з цього питання. Так, Німеччина і Франція не хочуть вводити повну заборону на видачу віз росіянам, оскільки це нібито може ще сильніше згуртувати громадян навколо путінського режиму.

Раніше в Держдепі заявили, що США не підтримують введення заборони на видачу віз громадянам РФ, оскільки це закрило б шляхи до втечі для російських дисидентів.

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