Без США: Рубіо анонсував двосторонню зустріч між Україною та РФ

Переговори в Абу-Дабі та гарантії безпеки

Нагадаємо, вже 1 лютого відбудеться наступний раунд переговорів щодо завершення війни в Україні. Зустріч запланована в Абу-Дабі.

Минулими вихідними в ОАЕ відбулися перші тристоронні переговори між Україною, РФ та США, які отримали позитивну оцінку з боку американської сторони. Україна також висловилася про перші тристоронні переговори в Еміратах як змістовні.

Водночас джерело РБК-Україна розповіло, що зустріч 23-24 січня мала ознайомчий характер. Фактично, сторони ознайомилися із позиціями одна іншої.

Зазначимо, за інформацією ЗМІ, адміністрація президента США Дональда Трампа нібито заявила Україні, що надання гарантій безпеки залежить від поступливості Києва у територіальному питанні. У Білому домі це спростовують і кажуть, що Україну не примушують до поступок.

Крім того, Reuters з посиланням на джерело написало, що, на думку США, Україна спочатку повинна підписати мирну угоду з РФ. Зазначається, що тільки після цього Київ отримає гарантії безпеки.

При цьому Рубіо заявив, що на переговорах в Абу-Дабі сторони обговорюють гарантії безпеки, які передбачають відправку до України військ Британії та Франції. Вони також передбачають підтримку з боку США.