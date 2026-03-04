США та Іран могли обговорювати припинення вогню за спиною в Ізраїлю, - Axios

Ізраїльська розвідка дізналася про те, що між США та Іраном могли відбутися переговори про припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Неназвані джерела повідомили виданню, що після таких чуток прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу цього тижня запросив у Білого дому роз'яснення.

Як зазначає Axios, це свідчить про те, що ізраїльський уряд стурбований сценарієм, за якого США доб'ються припинення вогню до того, як будуть досягнуті всі військові цілі Ізраїлю.

"Білий дім сказав Бібі, що адміністрація Трампа не веде переговори з іранцями у нього за спиною", - зазначило одне з джерел журналістів.

За його словами, спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер контактують із Нетаньягу, директором "Моссада" Давидом Барнеа та іншими ізраїльськими офіційними особами майже щодня.

"Вони знають, що ми не ведемо переговорів з іранцями", - сказав співрозмовник Axios.

Джерела журналістів заявили, що іранці направляли повідомлення адміністрації Трампа через країни Перської затоки та інші держави регіону, проте Вашингтон не відповів.