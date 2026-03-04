ua en ru
США та Іран могли обговорювати припинення вогню за спиною в Ізраїлю, - Axios

23:05 04.03.2026 Ср
2 хв
Чутки змусили Нетаньягу звертатися до Білого дому за роз'ясненнями
aimg Іван Носальський
США та Іран могли обговорювати припинення вогню за спиною в Ізраїлю, - Axios Фото: прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Ізраїльська розвідка дізналася про те, що між США та Іраном могли відбутися переговори про припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Читайте також: Іран міг створити ядерну зброю у 2023 році: Трамп сказав, що завадило

Неназвані джерела повідомили виданню, що після таких чуток прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу цього тижня запросив у Білого дому роз'яснення.

Як зазначає Axios, це свідчить про те, що ізраїльський уряд стурбований сценарієм, за якого США доб'ються припинення вогню до того, як будуть досягнуті всі військові цілі Ізраїлю.

"Білий дім сказав Бібі, що адміністрація Трампа не веде переговори з іранцями у нього за спиною", - зазначило одне з джерел журналістів.

За його словами, спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер контактують із Нетаньягу, директором "Моссада" Давидом Барнеа та іншими ізраїльськими офіційними особами майже щодня.

"Вони знають, що ми не ведемо переговорів з іранцями", - сказав співрозмовник Axios.

Джерела журналістів заявили, що іранці направляли повідомлення адміністрації Трампа через країни Перської затоки та інші держави регіону, проте Вашингтон не відповів.

Для переговорів "пізно"

Нагадаємо, лише вчора, 3 березня, президент США Дональд Трамп заявляв, що для переговорів з Іраном "уже пізно".

Також нещодавно американський лідер не виключив, що США можуть провести наземну операцію в Ірані.

Він зазначив, що рішення про удари по Ірану було ухвалено після того, як ядерні переговори з Тегераном провалилися.

