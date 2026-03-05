В США рассчитывают, что война с Ираном продлится до сентября, - Politico

Военное руководство США рассчитывает, что война с Ираном продлится несколько месяцев - примерно до сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как сообщает издание, Центральное командование США обратилось к Пентагону с просьбой направить больше офицеров военной разведки в свою штаб-квартиру в Тампе, штат Флорида, для поддержки операций против Ирана как минимум на 100 дней, но, вероятно, до сентября.

При этом спешка с привлечением людей и ресурсов, которые обычно организуются задолго до военных действий США, подчеркивает, что команда Трампа не в полной мере предвидела масштабные последствия войны, которую она начала вместе с Израилем.

"Мы видим абсолютно спонтанную операцию, где, похоже, никто на самом деле не понимал и не верил, что военные действия неизбежны. Похоже, они проснулись в субботу утром и решили начать войну", - сказал Джеральд Файерштейн, бывший высокопоставленный американский дипломат, который занимался вопросами Ближнего Востока.

По словам американского чиновника, Пентагон также пытается направить в регион больше средств противовоздушной обороны, особенно более компактных и недорогих систем противодействия беспилотникам, которые ведомство разрабатывало в течение последних нескольких лет.

Удар, в результате которого погибли американские военнослужащие, вызывает особое беспокойство у военных планировщиков, поскольку он был нанесен относительно недорогим беспилотником "Шахед", который часто может летать ниже существующих радаров.

Сейчас США используют ракеты, которые обычно стоят несколько миллионов долларов, чтобы нейтрализовать беспилотники, которые стоят гораздо меньше.

При этом многие беспилотники, которые США могли бы использовать в ответ, еще не применялись в боевых действиях, поскольку американские войска до сих пор не сталкивались с такой масштабной угрозой.