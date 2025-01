В США розповіли про серію ударів по об'єктах хуситів у Ємені й назвали уражені цілі

Як зазначили в американському військовому відомстві, "високоточні" удари були завдані 30 та 31 грудня 2024-го.

У заяві CENTCOM вказується, що кораблі та літаки ВМС США атакували командно-управлінський об'єкт хуситів та об'єкти з виробництва та зберігання сучасної звичайної зброї, які включали ракети та безпілотні літальні апарати (БПЛА).

"Ці об'єкти використовувалися в операціях хуситів, таких як напади на військові кораблі та торгівельні судна ВМС США в південній частині Червоного моря та Аденській затоці", - передали у Центркомі.

Також американська сторона інформувала, що літаки ВМС та ВПС США "знищили берегову радіолокаційну станцію хуситів та сім крилатих ракет і БПЛА односторонньої атаки (дрони-камікадзе, - ред.,) над Червоним морем".

У Центркомі зазначили, що "в обох інцидентах" не було поранених серед американського персоналу чи або пошкоджень обладнання.

Американські військові додали, що дані удари "є частиною зусиль" на зниження можливостей підтримуваних Іраном хуситів у спробах загрожувати регіональним партнерам і військовим і торговим суднам у регіоні.

CENTCOM Forces Strike Multiple Houthi Targets in Yemen



U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted multiple precision strikes against Iran-backed Houthi targets in Sana’a and coastal locations within Houthi-controlled territory in Yemen, Dec. 30 and 31.



On Dec. 30 and 31,… pic.twitter.com/XUKtsZM1U7