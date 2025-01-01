В США розповіли про серію ударів по об'єктах хуситів у Ємені й назвали уражені цілі

Військовий флот та авіація Сполучених Штатів Америк (США) завдали серії ударів по об'єктах хуситів на території Ємену. Цілями атаки були командно-управлінський пункт підтримуваних Іраном бойовиків, склади зі зброєю та засіб ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт в Twitter (X) Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

Як зазначили в американському військовому відомстві, "високоточні" удари були завдані 30 та 31 грудня 2024-го.

У заяві CENTCOM вказується, що кораблі та літаки ВМС США атакували командно-управлінський об'єкт хуситів та об'єкти з виробництва та зберігання сучасної звичайної зброї, які включали ракети та безпілотні літальні апарати (БПЛА).

"Ці об'єкти використовувалися в операціях хуситів, таких як напади на військові кораблі та торгівельні судна ВМС США в південній частині Червоного моря та Аденській затоці", - передали у Центркомі.

Також американська сторона інформувала, що літаки ВМС та ВПС США "знищили берегову радіолокаційну станцію хуситів та сім крилатих ракет і БПЛА односторонньої атаки (дрони-камікадзе, - ред.,) над Червоним морем".

У Центркомі зазначили, що "в обох інцидентах" не було поранених серед американського персоналу чи або пошкоджень обладнання.

Американські військові додали, що дані удари "є частиною зусиль" на зниження можливостей підтримуваних Іраном хуситів у спробах загрожувати регіональним партнерам і військовим і торговим суднам у регіоні.

CENTCOM Forces Strike Multiple Houthi Targets in Yemen



U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted multiple precision strikes against Iran-backed Houthi targets in Sana’a and coastal locations within Houthi-controlled territory in Yemen, Dec. 30 and 31.



On Dec. 30 and 31,… pic.twitter.com/XUKtsZM1U7 — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 31, 2024

Удари США по військових об'єктах хуситів у Ємені

Нагадаємо, американська сторона досить регулярно інформує про ліквідацію дронів, ракет та іншого озброєння єменських хуситів. Такі дії західна коаліція (США, Британія та союзники) вживає через удари бойовиків по комерційних кораблях у Червоному морі та Аденській затоці.

Проте єменські хусити атакують не тільки торгові судна й танкери, а й західні військові кораблі. А ще - завдають ракетних ударів по території Ізраїлю.

Так, раніше повідомлялося, що Центральне командування збройних сил США підтвердило авіаудари по Ємену 21 грудня. Американська сторона уточнила, що ціллю були склад ракет і пункт управління, які перебувають під контролем бойовиків. Зазначимо, що це сталося через кілька годин, після того, як хусити завдали удару по Тель-Авіву в Ізраїлі.

В середині листопада американські військові також атакували склади зі зброєю хуситів у Ємені. Схожий удар був і 9 листопада, коли військові США завдали авіаударів по об'єктах хуситів у Ємені. Тоді також були уражені склади зі зброєю, з якої бойовики обстрілювали кораблі біля узбережжя країни.

Зазначимо також, у листопаді повідомлялося, що єменські хусити випустили дві балістичні ракети по кораблю USS Mason, який брав участь у звільненні захопленого танкера в Аденській затоці.