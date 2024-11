Американські військові атакували склади зі зброєю хуситів у Ємені

Зазначається, що удари були завдані в суботу і неділю, 9 та 10 листопада. В операції були задіяні засоби Військово-повітряних сил та Військово-морських сил США, зокрема винищувач F-35C.

Військові атакували об'єкти, на яких зберігається різноманітне сучасне озброєння.

"Цілеспрямована операція була проведена у відповідь на неодноразові незаконні напади хуситів на міжнародне комерційне судноплавство, а також на американські, коаліційні й торгові судна у Червоному морі, Баб-ель-Мандебській та Аденській затоці. Це також мало на меті послабити загрозу хуситів для регіональних партнерів", - зазначили в CENTCOM.

Крім того, американські есмінці Stockdale та Spruance разом із літаками ВПС та ВМС США успішно знищили цілу низку пускових установок хуситів під час проходження через Баб-ель-Мандебську протоку.

Зокрема, були успішно виявлені та знищені вісім безпілотних авіаційних комплексів односторонньої дії, п'ять протикорабельних балістичних ракет і чотири протикорабельні крилаті ракети, які хусити націлювали на торговельні кораблі та їхні екіпажі.

Під час операції, з американського персоналу і техніки ніхто не постраждав та не був поранений.

Військові США також оприлюднили відео удару безпілотника MQ-9 Reaper по мобільній ракетній установці, розміщеній на кузові вантажівки.

На кадрах видно, як людина, що стояла поруч із пусковою установкою, тікає після удару.

U.S. Central Command Strikes Houthi Facilities and Weapons Systems



U.S. Central Command (CENTCOM) forces executed a series of precise airstrikes on multiple Houthi weapons storage facilities situated within Houthi-controlled territories in Yemen, Nov. 9-10. These facilities… pic.twitter.com/nMkWTvegIr