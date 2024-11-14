Американські військові атакували склади зі зброєю хуситів у Ємені
Військові Сполучених Штатів завдали низки авіаударів по складах зброї хуситів на території Ємену. Операцію було проведено у відповідь на атаки терористів на комерційні судна в Червоному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне Командування Збройних сил США (CENTCOM).
Зазначається, що удари були завдані в суботу і неділю, 9 та 10 листопада. В операції були задіяні засоби Військово-повітряних сил та Військово-морських сил США, зокрема винищувач F-35C.
Військові атакували об'єкти, на яких зберігається різноманітне сучасне озброєння.
"Цілеспрямована операція була проведена у відповідь на неодноразові незаконні напади хуситів на міжнародне комерційне судноплавство, а також на американські, коаліційні й торгові судна у Червоному морі, Баб-ель-Мандебській та Аденській затоці. Це також мало на меті послабити загрозу хуситів для регіональних партнерів", - зазначили в CENTCOM.
Крім того, американські есмінці Stockdale та Spruance разом із літаками ВПС та ВМС США успішно знищили цілу низку пускових установок хуситів під час проходження через Баб-ель-Мандебську протоку.
Зокрема, були успішно виявлені та знищені вісім безпілотних авіаційних комплексів односторонньої дії, п'ять протикорабельних балістичних ракет і чотири протикорабельні крилаті ракети, які хусити націлювали на торговельні кораблі та їхні екіпажі.
Під час операції, з американського персоналу і техніки ніхто не постраждав та не був поранений.
Військові США також оприлюднили відео удару безпілотника MQ-9 Reaper по мобільній ракетній установці, розміщеній на кузові вантажівки.
На кадрах видно, як людина, що стояла поруч із пусковою установкою, тікає після удару.
U.S. Central Command Strikes Houthi Facilities and Weapons Systems— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 13, 2024
U.S. Central Command (CENTCOM) forces executed a series of precise airstrikes on multiple Houthi weapons storage facilities situated within Houthi-controlled territories in Yemen, Nov. 9-10. These facilities… pic.twitter.com/nMkWTvegIr
Атаки єменських хуситів
Угруповання хуситів в Ємені підтримує Іран. Воно входить до т.зв. "іранської вісі зла", що протистоїть країнам Європи, США та Ізраїлю.
З початком військової операції ізраїльської армії в Секторі Газа у жовтні 2023 року, хусити почали обстрілювати комерційні торгові кораблі, що прямують повз узбережжя країни в Аденській затоці та у Червоному морі.
Військові США та низки країн ЄС ввели свої сили на Близький Схід і знищують об'єкти ісламських терористів.
Так, у понеділок, 11 листопада, хусити випустили по двох військових кораблях США вісім безпілотників, п'ять протикорабельних балістичних ракет і три протикорабельні крилаті ракети. Військові збили ворожі цілі, кораблі не постраждали.
9 листопада американські військові вдарили по об'єктах єменських хуситів і вразили склади зі зброєю, якою терористи обстрілювали кораблі біля узбережжя країни.
Також нещодавно з'ясувалося, що Росія надавала єменським хуситам супутникові дані, які бойовики використовували для ударів по кораблях у Червоному морі.
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