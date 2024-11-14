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Американські військові атакували склади зі зброєю хуситів у Ємені

Четвер 14 листопада 2024 05:49
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Американські військові атакували склади зі зброєю хуситів у Ємені Фото: військові США атакували склади єменських хуситів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Військові Сполучених Штатів завдали низки авіаударів по складах зброї хуситів на території Ємену. Операцію було проведено у відповідь на атаки терористів на комерційні судна в Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне Командування Збройних сил США (CENTCOM).

Зазначається, що удари були завдані в суботу і неділю, 9 та 10 листопада. В операції були задіяні засоби Військово-повітряних сил та Військово-морських сил США, зокрема винищувач F-35C.

Військові атакували об'єкти, на яких зберігається різноманітне сучасне озброєння.

"Цілеспрямована операція була проведена у відповідь на неодноразові незаконні напади хуситів на міжнародне комерційне судноплавство, а також на американські, коаліційні й торгові судна у Червоному морі, Баб-ель-Мандебській та Аденській затоці. Це також мало на меті послабити загрозу хуситів для регіональних партнерів", - зазначили в CENTCOM.

Крім того, американські есмінці Stockdale та Spruance разом із літаками ВПС та ВМС США успішно знищили цілу низку пускових установок хуситів під час проходження через Баб-ель-Мандебську протоку.

Зокрема, були успішно виявлені та знищені вісім безпілотних авіаційних комплексів односторонньої дії, п'ять протикорабельних балістичних ракет і чотири протикорабельні крилаті ракети, які хусити націлювали на торговельні кораблі та їхні екіпажі.

Під час операції, з американського персоналу і техніки ніхто не постраждав та не був поранений.

Військові США також оприлюднили відео удару безпілотника MQ-9 Reaper по мобільній ракетній установці, розміщеній на кузові вантажівки.

На кадрах видно, як людина, що стояла поруч із пусковою установкою, тікає після удару.

Атаки єменських хуситів

Угруповання хуситів в Ємені підтримує Іран. Воно входить до т.зв. "іранської вісі зла", що протистоїть країнам Європи, США та Ізраїлю.

З початком військової операції ізраїльської армії в Секторі Газа у жовтні 2023 року, хусити почали обстрілювати комерційні торгові кораблі, що прямують повз узбережжя країни в Аденській затоці та у Червоному морі.

Військові США та низки країн ЄС ввели свої сили на Близький Схід і знищують об'єкти ісламських терористів.

Так, у понеділок, 11 листопада, хусити випустили по двох військових кораблях США вісім безпілотників, п'ять протикорабельних балістичних ракет і три протикорабельні крилаті ракети. Військові збили ворожі цілі, кораблі не постраждали.

9 листопада американські військові вдарили по об'єктах єменських хуситів і вразили склади зі зброєю, якою терористи обстрілювали кораблі біля узбережжя країни.

Також нещодавно з'ясувалося, що Росія надавала єменським хуситам супутникові дані, які бойовики використовували для ударів по кораблях у Червоному морі.

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