Хусити запустили ракети по кораблю США, який звільнив танкер у берегів Ємена

Єменські хусити випустили дві балістичні ракети по кораблю USS Mason, який брав участь у звільненні захопленого танкера в Аденській затоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Речник Пентагону Патрік Райдер заявив у понеділок, що згідно з міжнародними морськими нормами та законами, коли надходить сигнал лиха, "усі судна, які знаходяться поблизу, зобов’язані прийти на допомогу та підтримку". Однак, він додав, що неподалік були три кораблі ВМС Китаю, які "не відреагували".

Райдер сказав журналістам у понеділок, що за першими ознаками нападники, які зараз утримуються на кораблі USS Mason , є сомалійцями.

Менш ніж через дві години після того, як команда військово-морських сил США завершила рятувальну операцію, дві балістичні ракети були випущені з районів, контрольованих повстанцями-хуситами в Ємені, "по місцю загального розташування" USS Mason.

"Ракети впали в Аденській затоці приблизно в десяти морських милях від кораблів", - йдеться в повідомленні.

Що цьому передувало

Військово-морські сили США звільнив танкер, який був захоплений озброєними особами в Аденській затоці на Близькому Сході.

Військовий корабель ВМС США відповів на сигнал лиха, який надходив від комерційного танкера Central Park, який перевозив вантаж фосфорної кислоти. Судно було захоплено зловмисниками. Особи нападників правоохоронці наразі не встановили.

Представник США на умовах анонімності сказав, що військовий американський корабель Mason відповів на сигнал лиха і звільнив танкер. З його слів, танкер зараз знаходиться в безпеці.

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