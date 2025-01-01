В США рассказали о серии ударов по объектам хуситов в Йемене и назвали пораженные цели

Военный флот и авиация Соединенных Штатов Америки (США) нанесли серию ударов по объектам хуситов на территории Йемена. Целями атаки были командно-управленческий пункт поддерживаемых Ираном боевиков, склады с оружием и средство ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт в Twitter (X) Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Как отметили в американском военном ведомстве, "высокоточные" удары были нанесены 30 и 31 декабря 2024-го.

В заявлении CENTCOM указывается, что корабли и самолеты ВМС США атаковали командно-управленческий объект хуситов и объекты по производству и хранению современного обычного оружия, которые включали ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

"Эти объекты использовались в операциях хуситов, таких как нападения на военные корабли и торговые суда ВМС США в южной части Красного моря и Аденском заливе", - передали в Центркоме.

Также американская сторона проинформировала, что самолеты ВМС и ВВС США "уничтожили береговую радиолокационную станцию хуситов и семь крылатых ракет и БПЛА односторонней атаки (дроны-камикадзе, - ред.,) над Красным морем".

В Центркоме отметили, что "в обоих инцидентах" не было раненых среди американского персонала или повреждений оборудования.

Американские военные добавили, что данные удары "являются частью усилий" на снижение возможностей поддерживаемых Ираном хуситов в попытках угрожать региональным партнерам и военным и торговым судам в регионе.

Силы CENTCOM нанесли удар по нескольким целям хуситов в Йемене



Силы Центрального командования (CENTCOM) США нанесли несколько точных ударов по поддерживаемым Ираном хуситам целям в Сане и прибрежных районах на территории, контролируемой хуситами в Йемене, 30 и 31 декабря. 30 и 31.



В дек. 30 и 31,... pic.twitter.com/XUKtsZM1U7 - Центральное командование США (@CENTCOM) 31 декабря 2024 г.

Удары США по военным объектам хуситов в Йемене

Напомним, американская сторона достаточно регулярно информирует о ликвидации дронов, ракет и другого вооружения йеменских хуситов. Такие действия западная коалиция (США, Великобритания и союзники) предпринимает из-за ударов боевиков по коммерческим кораблям в Красном море и Аденском заливе.

Однако йеменские хуситы атакуют не только торговые суда и танкеры, но и западные военные корабли. А еще - наносят ракетные удары по территории Израиля.

Так, ранее сообщалось, что Центральное командование вооруженных сил США подтвердило авиаудары по Йемену 21 декабря. Американская сторона уточнила, что целью были склад ракет и пункт управления, которые находятся под контролем боевиков. Отметим, что это произошло через несколько часов, после того, как хуситы нанесли удар по Тель-Авиву в Израиле.

В середине ноября американские военные также атаковали склады с оружием хуситов в Йемене. Похожий удар был и 9 ноября, когда военные США нанесли авиаудары по объектам хуситов в Йемене. Тогда также были поражены склады с оружием, из которого боевики обстреливали корабли у побережья страны.

Отметим также, в ноябре сообщалось, что йеменские хуситы выпустили две баллистические ракеты по кораблю USS Mason, который участвовал в освобождении захваченного танкера в Аденском заливе.