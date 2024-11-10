Військові США та Британії вдарили по об'єктах хуситів у Ємені, - ЗМІ
Ввечері у суботу, 9 листопада, військові США завдали авіаударів по об'єктах хуситів у Ємені. Уражені склади зі зброєю, з якої терористи обстрілюють кораблі біля узбережжя країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel та Reuters.
Зазначається, що удари було завдано по складах, на яких зберігалася сучасна зброя, з якої терористи обстрілювали судна в Аденській протоці та Червоному морі.
Телеканал хуситів "Аль-Масіра" повідомив у неділю, що військові США та Великої Британії завдали ударів по столиці Ємену Сані, провінції Амран та інших районах країни.
ЗМІ та місцеві жителі повідомили, що західні військові вчинили близько дев'яти рейдів на Сану, її передмістя та провінцію Амран.
Атаки єменських хуситів
З початком у жовтні 2023 року війни між Ізраїлем і рухом ХАМАС у Секторі Газа, бойовики ісламістського руху хуситів в Ємені, яких підтримує Іран, почали обстрілювати торгові судна, що пропливали через Аденську затоку і Червоне море. Таким чином терористи висловлюють солідарність з палестинським рухом ХАМАС.
Атаки порушили світову торгівлю, оскільки судновласники почали скеровувати судна в обхід Червоного моря і Суецького каналу - довшим маршрутом навколо південних берегів Африки.
У відповідь на атаки, США та Велика Британія ввели свої війська у регіон Близького Сходу та почали атакувати військові та інфраструктурні об'єкти хуситів на теренах Ємену.
Так, на початку жовтня, військові США завдали ракетного удару по столиці Ємену Сані та місту Ходейда.
В середині жовтня американські військові знову вдарили по пов'язаних із хуситами об'єктах зберігання зброї в Ємені.
Хусити також намагаються атакувати західних військових й одного разу навіть запускали ракети по столиці Ізраїлю.
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