США розпочали третій раунд ударів по Ірану через атаку на контейнеровоз

У ніч проти 12 липня США знову відновили удари по Ірану після того, як іранська сторона вдарила по одному з суден в Ормузькій протоці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.
"Сьогодні о 19:15 за східним часом сили CENTCOM розпочали третій раунд ударів по Ірану цього тижня після того, як сили КВІР здійснили відкритий напад на контейнеровоз M/V GFS Galaxy під кіпрським прапором, який проходив через Ормузьку протоку", - йдеться у заяві.
Згідно з публікацією, один член цивільного екіпажу зник безвісти, а судно не може продовжити шлях через пожежу на борту та значні пошкодження машинного відділення.
У CENTCOM наголосили, що Ірану було надано ще одну можливість продемонструвати дотримання Меморандуму про взаєморозуміння після того, як країна була притягнута до відповідальності за попередні атаки на комерційні судна. Проте зараз Тегеран знову зазнав невдачі.
"У відповідь Сполучені Штати завдають Ірану серйозного удару, продовжуючи послаблювати його здатність атакувати цивільних моряків і комерційні судна, які вільно проходять через протоку. Удари завдаються за вказівкою головнокомандувача", - резюмували у командуванні.
Міністр війни США Піт Гегсет зробив репост посту CENTCOM і написав, що: "Іран зробив невірний вибір. Тепер йому доводиться за це розплачуватися".
Тим часом журналіст Axios Барак Равід, пославшись на неназваного чиновника США, пише, що цілями нових ударів стали:
Нагадаємо, цієї ночі Іран заявив про повне закриття Ормузької протоки. Це сталося після того, як судно, за версією Тегерана, намагалося пройти протоку несанкціонованим маршрутом. У результаті Іран завдав ударів, чим зупинив судно.
Зазначимо, що раніше цього тижня Тегеран вже атакував три торгові судна. Після цього було дві ночі, коли США завдали авіаударів по Ірану. Пізніше взаємні атаки припинилися, але, за словами президента США Дональда Трампа, режим перемир'я закінчився.
У ЗМІ днями писали, що Вашингтон вимагає від Тегерана публічно заявити, що протока відкрита. Крім того, сторони погодились продовжити переговори.
Але також важливо згадати матеріал Axios, де говорилося, що в Білому домі готуються до багатоденного або багатотижневого обміну ударами між США та Іраном через Ормузьку протоку.