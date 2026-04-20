США розпочали рекордні військові навчання з Філіппінами для протидії Китаю

Цьогорічні військові навчання "Балікатан" також залучать рекордну кількість військовослужбовців: країни-учасниці відправлять понад 17 000 військових на морські навчання та навчання з бойовими стрільбами. Серед них Японія, Канада, Австралія, Нова Зеландія та Франція.

Початок щорічних військових навчань США та Філіппін відбувся через день після того, як Китай відправив групу військових кораблів для проведення навчань у західній частині Тихого океану, а Японія вперше приєдналася до навчань "Балікатан".

"Незважаючи на виклики в інших частинах світу, зосередженість Сполучених Штатів на Індо-Тихоокеанському регіоні та наша непохитна відданість Філіппінам залишаються непохитними", – заявив генерал-лейтенант Корпусу морської піхоти США Крістіан Вортман під час відкриття навчань у штаб-квартирі філіппінських військ у Манілі.

Перед навчаннями США висловилися заспокійливо. Речник заходу, полковник США Роберт Банн, раніше наголосив на важливості регіону та відданості Америки своїм союзникам.

Очікується, що міністр оборони Японії Шінджіро Коїдзумі наступного місяця також спостерігатиме за навчаннями з затоплення суден.

Контекст навчань на тлі світових конфліктів

Як зазначає видання, розширені навчання проводяться на тлі нової напруженості в іранській війні. Конфлікт спричинив різке зростання цін на сиру нафту, що загрожує уповільнити економічне зростання в усій Азії. Він також загострив відносини США з союзниками, водночас ослабивши Вашингтон перед супротивниками.

Військові навчання також проводяться на тлі тривалої напруженості між Китаєм та ключовими союзниками США в Азії. Минулого тижня Пекін звинуватив Токіо у розпалюванні "проблем" присутністю судна Сил самооборони Японії в Тайванській протоці.

Bloomberg пише, що Китай та Філіппіни опинилися в суперечці у спірному Південнокитайському морі, а ймовірне використання Пекіном ціаніду та спалахів нещодавно розпалило напруженість.

Тому поки філіппінський уряд сперечається з Китаєм, президент країни Фердинанд Маркос-молодший зміцнив оборонний союз зі США, а також нещодавно уклав військові угоди з Францією, Канадою та Новою Зеландією .

Розширення цьогорічних навчань "свідчить про те, що все більше країн працюють над досягненням спільної мети, а саме підтримки вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону", – заявила військова речниця Філіппін полковник Франсель Маргарет Паділья.

Збройні сили країни Південно-Східної Азії також стверджують, що навчання не ґрунтуються на жодному геополітичному суперництві.