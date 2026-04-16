"Цього не відбудеться": Гегсет зробив заяву щодо передачі китайської зброї Ірану
Міністр оборони США Піт Гегсет на тлі повідомлень про те, що Китай планує поставити зброю Ірану, заявив, що цього не відбудеться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Президент Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.) має дуже міцні та прямі стосунки з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, і вони обговорили це питання. Китай запевнив нас, що цього не відбудеться", - наголосив Гегсет.
CNN нагадало, що минулого тижня стало відомо про наміри Китаю поставити Ірану нові системи протиповітряної оборони протягом найближчих кількох тижнів. Про це повідомляли три особи, обізнані з останніми оцінками розвідки.
Пізніше Трамп розповів, що обмінявся листами з президентом Китаю. За його словами, Сі Цзіньпін відповів на лист американського президента, який той написав на тлі повідомлень щодо постачання Китаєм зброї Ірану.
"Я написав йому листа з проханням не робити цього, а він написав мені листа, в якому, по суті, запевнив, що не робить цього", - заявив Трамп.
Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомили про можливі плани Китаю щодо постачання Ірану систем протиповітряної оборони, зокрема переносних зенітно-ракетних комплексів. За їхніми даними, такі поставки потенційно можуть змінити баланс сил у регіоні після крихкого перемир’я.
На ці повідомлення відреагував Дональд Трамп. Під час спілкування з пресою президент США попередив Китай про серйозні наслідки у разі постачання озброєнь Ірану.
Згодом Трамп заявив, що може запровадити 50% мита проти країн, які допомагають Ірану. Під ці заходи, зокрема, може потрапити Китай.
В МЗС Китаю у відповідь на звинувачення заявили, що повідомлення ЗМІ, які звинувачують Пекін у наданні військової підтримки Тегерану, є повністю сфабрикованими.