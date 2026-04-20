США начали рекордные военные учения с Филиппинами для противодействия Китаю

США начали свои крупнейшие оборонные учения с Филиппинами, что подчеркивает важность для Вашингтона военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю на фоне войны на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Нынешние военные учения "Баликатан" также привлекут рекордное количество военнослужащих: страны-участницы отправят более 17 000 военных на морские учения и учения с боевыми стрельбами. Среди них Япония, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Франция.
Начало ежегодных военных учений США и Филиппин состоялось через день после того, как Китай отправил группу военных кораблей для проведения учений в западной части Тихого океана, а Япония впервые присоединилась к учениям "Баликатан".
"Несмотря на вызовы в других частях мира, сосредоточенность Соединенных Штатов на Индо-Тихоокеанском регионе и наша непоколебимая преданность Филиппинам остаются непоколебимыми", - заявил генерал-лейтенант Корпуса морской пехоты США Кристиан Вортман во время открытия учений в штаб-квартире филиппинских войск в Маниле.
Перед учениями США высказались успокаивающе. Представитель мероприятия, полковник США Роберт Банн, ранее отметил важность региона и преданности Америки своим союзникам.
Ожидается, что министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми в следующем месяце также будет наблюдать за учениями по затоплению судов.
Как отмечает издание, расширенные учения проводятся на фоне новой напряженности в иранской войне. Конфликт вызвал резкий рост цен на сырую нефть, что грозит замедлить экономический рост во всей Азии. Он также обострил отношения США с союзниками, одновременно ослабив Вашингтон перед противниками.
Военные учения также проводятся на фоне продолжающейся напряженности между Китаем и ключевыми союзниками США в Азии. На прошлой неделе Пекин обвинил Токио в разжигании "проблем" присутствием судна Сил самообороны Японии в Тайваньском проливе.
Bloomberg пишет, что Китай и Филиппины оказались в споре в спорном Южнокитайском море, а вероятное использование Пекином цианида и вспышек недавно разожгло напряженность.
Поэтому пока филиппинское правительство спорит с Китаем, президент страны Фердинанд Маркос-младший укрепил оборонный союз с США, а также недавно заключил военные соглашения с Францией, Канадой и Новой Зеландией.
Расширение нынешних учений "свидетельствует о том, что все больше стран работают над достижением общей цели, а именно поддержки свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - заявила военный представитель Филиппин полковник Франсель Маргарет Падилья.
Вооруженные силы страны Юго-Восточной Азии также утверждают, что учения не основываются ни на каком геополитическом соперничестве.
Напомним, между США и Ираном снова возникли недоразумения: Тегеран снова заблокировал Ормузский пролив, обстреляв перед этим европейские суда. Также Иран отказался от мирных переговоров с Вашингтоном, подчеркивая максималистские требования президента Дональда Трампа.
Речь идет о жестких ограничениях США по ядерной программе Ирана, чего добивается администрация Трампа, но на что не соглашается иранский режим.
Еще одной из причин обострения конфликта стало возмущение Тегерана от морской блокады США в Ормузе, что наносит ежедневно значительный ущерб иранскому бюджету, который и так страдает от санкций.