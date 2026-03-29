США розгортають новітні F-35A в Японії: нове посилення біля кордонів РФ та КНДР

США перейшли до рішучих дій у зміцненні "східного флангу". Розгортання винищувачів п’ятого покоління F-35A в Японії - це пряма відповідь на агресивну риторику диктаторських режимів РФ та КНДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в Defence‑Blog.
Так, 28 березня 2026 року на стратегічну авіабазу Місава прибули перші винищувачі п’ятого покоління F-35A Lightning II. За задумом президетта США Дональда Трампа, це докорінно змінить правила гри в Азії. Тепер небо над регіоном контролюватимуть "літаючі комп’ютери", здатні діяти непомітно для ворожих радарів.
Дійсно, це розгортання є частиною плану Пентагону з посилення обороноздатності союзників у безпосередній близькості до кордонів Росії та Північної Кореї.
Новітні стелс-літаки F-35A замінили застарілі авіаційні платформи, які десятиліттями базувалися на півночі Японії.
Командир 35-го авіакрила, полковник Пол Девідсон, підкреслив, що поява F-35 на півночі Японії є ключовим елементом американського стримування в Азії. За його словами, розгортання цих літаків гарантує підвищену безпеку для союзників і демонструє непохитну відданість США принципам вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.
В свою чергу військові аналітики пов’язують цей крок із посиленням військової співпраці між Москвою та Пхеньяном, а також частими провокаціями в Японському морі. США фактично створюють технологічний розрив, на який противникам зараз немає чим відповісти.
Особливістю цього розгортання є повна інтеграція з японськими силами самооборони, які також активно переходять на F-35. Це дозволяє створювати єдину мережу управління боєм, де американські та японські пілоти можуть діяти як один злагоджений механізм, використовуючи спільну інфраструктуру та логістику.
