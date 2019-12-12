США расширили санкции против Ирана

Коллаж РБК-Украина

Под санкции попали еще восемь иранских структур

Соединенные Штаты Америки (США) ввели санкции против иранских судоходных компаний, их китайской "дочки" E-Sail Shipping Company Ltd, иранской авиакомпании Mahan Air. Об этом сообщает Министерство финансов США.

В сообщении говорится, что основанием для введения санкций то, что они осуществляют перевозки, связанные с распространением оружия массового уничтожения.

Кроме того, под санкции попали еще восемь иранских структур, которые "помогали контрабандным путем доставлять иранское оружие в Йемен".

В сообщении отмечается, что санкции в отношении Mahan Air и трех ее агентов по продажам вступают в силу немедленно. Что касается IRISL и E-Sail Shipping Company, то Госдеп рекомендует "экспортерам гуманитарных товаров в Иран достаточно времени для поиска альтернативных способов доставки".

Напомним, ранее США ввели санкции против министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари-Джахроми за его роль в широкомасштабной интернет-цензуре во время протестов в стране. В Иране осудили введение санкций со стороны США, заявив, что для нынешней администрации Америки не имеет значения принципы и ценности демократии, прозрачность и права человека, в том числе свобода интернета.