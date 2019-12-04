В США опасаются агрессивных действий со стороны Ирана

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В Пентагоне заявили о готовности ответить на агрессию Ирана

В Пентагоне США заявили, что не исключают агрессивных действий со стороны Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам замминистра обороны США Джона Руда, есть признаки того, что Иран может предпринять агрессивные действия в отношении Америки на фоне растущей напряженности между странами.

"Мы все еще обеспокоены возможностью агрессии со стороны Ирана. Мы также видим признаки того, что потенциально агрессивные действия могут произойти. Мы послали властям Ирана четкие и откровенные сигналы о возможных последствиях агрессии", - сообщил Руд.

Напомним, РБК-Украина писало, что в конце ноября в Иране были задержаны восемь человек, связанных с ЦРУ. Задержанные занимались сбором информации про ход протестных акций с целью дальнейшей отправки их за рубеж.

Ранее США ввели санкции против министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари-Джахроми за его роль в широкомасштабной интернет-цензуре во время протестов в стране. В Иране осудили введение санкций со стороны США, заявив, что для нынешней администрации Америки не имеет значения принципы и ценности демократии, прозрачность и права человека, в том числе свобода интернета.