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Иран осудил санкции США против министра из-за интернет-цензуры

Новости » Политика     23.11.2019 - 16:00
Иран осудил санкции США против министра из-за интернет-цензуры
Иллюстративное фото (GettyImages)

США ввели санкции против министра информационных и коммуникационных технологий Ирана

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави в субботу, 23 ноября, осудил санкции США в адрес министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари Джахроми. Об этом сообщает ИРНА.

По его словам, "для нынешней администрации США не имеет значения принципы и ценности демократии, прозрачность и права человека, в том числе свобода интернета".

Мусави заявил, что "действия США свидетельствуют о политическом и инструментальном подходе США к среде свободного интернета".

Напомним, РБК-Украина писало, что США ввели санкции против министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари-Джахроми за его роль в широкомасштабной интернет-цензуре во время протестов в стране.

За день до этого государственный секретарь США Майк Помпео призвал иранцев присылать США видео, фото и другую информацию, которая документирует жесткие действия со стороны режима в отношении демонстрантов.

22 ноября Министерство финансов США обнародовало, что любую собственность Мохаммада Джавада Азари-Джахроми под юрисдикцией США будет заблокировано.

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